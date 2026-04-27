Нужны гарантии: Мерц назвал евроинтеграцию Украины предпосылкой для достижения мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что процесс евроинтеграции Украины напрямую связан с завершением войны. Он также предположил, что мирное урегулирование, вероятно, может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Какую роль играет евроинтеграция Украины?

Во время выступления в гимназии города Марсберг глава правительства Германии предположил, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может предусматривать территориальные уступки. В таком случае, по его словам, этот вопрос, вероятно, потребует вынесения на всеукраинский референдум.

В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской,

– объяснил Мерц.

Канцлер Германии добавил, что для того, чтобы получить поддержку большинства украинцев в пользу такого мирного соглашения, Владимир Зеленский должен получить четкие гарантии от ЕС относительно перспектив будущего членства Украины.

Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу",

– подытожил канцлер Германии.

Напомним, недавно Мерц также заявлял, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз пока невозможно. Вместо этого он предложил рассмотреть формат "предвступительного процесса" как промежуточный этап.

Немецкий канцлер также подтвердил, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать давление на Россию из-за войны против Украины.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала также отметил, что евроинтеграционный процесс Украины значительно сложнее вопроса финансовой помощи. По его словам, основные трудности сегодня связаны не столько с позицией Венгрии, которая ранее выступала против вступления, сколько с осторожной позицией Франции и Германии, которые не видят быстрого сценария присоединения Украины к ЕС.

