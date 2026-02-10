Членство Украины в ЕС до 2027 года: Евросоюз разработал план с 5 шагов, – Politico

Евросоюз рассматривает нестандартный сценарий, который может предоставить Украине частичное членство уже в 2027 году. Амбициозный план имеет 5 шагов.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на десять европейских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом закрытых консультаций.

Как ЕС готовится ускорять вступление Украины?

По данным Politico, через четыре года после начала полномасштабной агрессии России Брюссель ищет способ крепче "привязать" Украину к Европе и окончательно отдалить ее от орбиты Москвы. Идея заключается в том, чтобы дать Киеву место за столом ЕС еще до завершения всех реформ, которые традиционно являются условием полноправного членства. Такой подход означал бы радикальный слом классической логики расширения.

В украинском руководстве настаивают, что вопрос членства является неотложным. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами прямо заявил, что Россия будет пытаться "остановить наше движение в ЕС", поэтому Киев настаивает на фиксации конкретной даты – 2027 года – в будущем мирном соглашении. По его словам, эта дата должна быть подписана Украиной, Европой, США и Россией.

Как отмечает Politico, концепция частичного вступления перекликается с идеей скоростного Евросоюза, которую еще с 2017 года продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Внутри ЕС ее неофициально называют "обратным расширением", ведь страну фактически впускают в клуб в начале пути реформ, а не после их завершения.

В Брюсселе считают, что такой формат может помочь Украине одновременно продолжать реформы судебной, политической и демократической систем и не потерять веру в европейскую перспективу. В то же время источники Politico признают: препятствий немало, и главное из них – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который последовательно выступает против членства Украины.

Издание Politico, пообщавшись с дипломатами и чиновниками ЕС и Украины, очертило пять возможных шагов.

Шаг 1: Подготовить Украину

Евросоюз уже фактически начал ускоренную "предварительную загрузку" заявки Киева, предоставляя неформальные рекомендации по переговорным кластерам. Украина уже получила детали по трем из шести блоков, а в марте ЕС планирует передать информацию еще по нескольким направлениям. В то же время в Брюсселе отмечают: "ярлыков" не будет, а реформы остаются обязательными.

"Членство в ЕС приносит преимущества, только если вы проходите трансформацию через процесс расширения – это настоящая суперсила членства в ЕС, сказал один чиновник. – "Европейская комиссия должна свести эти две вещи в квадрат: необходимость быстро двигаться, а также провести реформы в Украине".

Со своей стороны, Киев говорит, что готов выполнить необходимую работу. "Мы будем технически готовы к 2027 году, – сказал Зеленский в пятницу. – "Вы говорите об окончании войны и одновременные гарантии безопасности. А ЕС для нас – это гарантии безопасности".

Шаг 2: Переосмысление самого членства

Как пишет Politico, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече в Брюсселе представила различные модели привлечения новых стран, включая сценарий "обратного расширения". Речь идет не о снижении стандартов, а о сильном политическом сигнале странам, путь которых в ЕС блокирует война или оппозиция в отдельных европейских столицах. Идея касается не только Украины, но и Молдовы и Албании.

Впрочем, идея имеет и противников. Некоторые чиновники, в частности в Германии, опасаются появления "членства двух сортов" и того, что Брюссель пообещает больше, чем сможет выполнить. В то же время дипломаты предполагают: если Париж, Рим и Варшава активно поддержат план, Берлин могут переубедить.

Шаг 3: Дождаться ухода Орбана

Любое расширение ЕС требует единодушия, а венгерский премьер остается главным блокировщиком. Politico отмечает, что в Брюсселе внимательно следят за выборами в Венгрии, где Орбан сейчас отстает в опросах. Его риторика в отношении Украины становится все более жесткой, и чиновники ЕС не верят, что он изменит позицию до голосования.

Антипатия премьер-министра Венгрии к Киеву является глубокой. Это личное дело между Орбаном и Зеленским. Это больше, чем стратегическая или тактическая игра,

– сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Шаг 4: "Играть в карты с Трампом".

По словам источников Politico, в Европе считают, что именно Дональд Трамп, действующий президент США и близкий союзник Орбана, потенциально может повлиять на Будапешт. В проекте мирного предложения по Украине уже фигурирует вступление в ЕС в 2027 году, и в Брюсселе не исключают, что Вашингтон может надавить на венгерского премьера ради большой сделки.

Зеленский намекнул на эту надежду в пятницу.

Согласно мирному предложению, США "берут на себя обязательства, что они являются гарантом того, что никто не будет блокировать элементы соглашения, сказал он. "Мы говорим о том, будут ли Соединенные Штаты Америки работать с некоторыми европейскими организациями политически, чтобы они это не блокировали”

Шаг 5: Применение статьи 7 договора ЕС

Статья 7 позволяет приостановить право голоса страны-члена. Как пишет Politico, пока Евросоюз не готов идти по этому пути, чтобы не играть на руку Орбану перед выборами. Но в случае его переизбрания и дальнейшего блокирования решений этот инструмент считают вполне реальным.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, почему 2027 год может стать окном возможностей. Он отметил, что решающими будут не только реформы, но и политические договоренности внутри ЕС. Он отметил, что в такой кампании ключевое не ждать "подарки", а системно объяснять, почему быстрое движение в ЕС усилит саму Европу.

