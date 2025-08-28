Венгрия может пересмотреть свою позицию по блокированию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Для этого Киев должен пойти на поиск компромиссов с Венгрией.

Основное, что беспокоит Будапешт – это закарпатские венгры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Венгрии Левенте Мадьяра.

Смотрите также Из-за использования российских активов для Украины: Венгрия подала в суд на Совет ЕС

При каких условиях Венгрия готова пересмотреть позицию относительно членства Украины в ЕС?

Мадьяр встретился с вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой.

По словам Мадьяра, на переговорах обсуждались причины, по которым Будапешт блокирует евроинтеграционное движение Украины, в частности вопросы, касающиеся прав венгерской общины на Закарпатье.

Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого – совместно найти решение по вопросам, вызывающих споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов,

– написал он.

Мадьяр также предостерег, что новые гарантии не должны повторить судьбу предыдущих договоренностей.

"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше Дуная", – написал венгерский чиновник.

Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начать без согласия Венгрии