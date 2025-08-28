Венгрия может пересмотреть позицию относительно членства Украины в ЕС
Венгрия готова пересмотреть блокирование переговоров о вступлении Украины в Евросоюз при условии поиска компромиссов по правам венгров на Закарпатье.
Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без согласия Венгрии, если 26 государств-членов поддержат инициативу, несмотря на скептицизм Еврокомиссии.
Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр обсудил с украинским вице-премьером Тарасом Качкой условия изменения позиции Венгрии, предостерегая о необходимости реальных шагов от Украины.
В Брюсселе напомнили, что для открытия каждого раздела переговоров о вступлении в ЕС требуется единодушие всех государств-членов.
Венгрия может пересмотреть свою позицию по блокированию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Для этого Киев должен пойти на поиск компромиссов с Венгрией.
Основное, что беспокоит Будапешт – это закарпатские венгры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Венгрии Левенте Мадьяра.
При каких условиях Венгрия готова пересмотреть позицию относительно членства Украины в ЕС?
Мадьяр встретился с вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой.
По словам Мадьяра, на переговорах обсуждались причины, по которым Будапешт блокирует евроинтеграционное движение Украины, в частности вопросы, касающиеся прав венгерской общины на Закарпатье.
Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого – совместно найти решение по вопросам, вызывающих споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов,
– написал он.
Мадьяр также предостерег, что новые гарантии не должны повторить судьбу предыдущих договоренностей.
"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше Дуная", – написал венгерский чиновник.
Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начать без согласия Венгрии
