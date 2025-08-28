Угорщина може переглянути свою позицію щодо блокування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Для цього Київ повинен піти на пошук компромісів з Угорщиною.

Основне, що турбує Будапешт – це закарпатські угорці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника голови МЗС Угорщини Левенте Мадяра.

За яких умов Угорщина готова переглянути позицію щодо членства України в ЄС?

Мадяр зустрівся з віцепрем'єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

За словами Мадяра, на переговорах обговорювалися причини, через які Будапешт блокує євроінтеграційний рух України, зокрема питання, що стосуються прав угорської громади на Закарпатті.

Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків,

Мадяр також застеріг, що нові гарантії не повинні повторити долю попередніх домовленостей.

"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.

