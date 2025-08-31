Венгрия не сдает своих позиций в блокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгрия отказывается поддержать открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском Союзе. Власти Венгрии не хотят, чтобы Украину "протолкнули в ЕС".
Такую позицию озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.hu.
Почему Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в ЕС?
Сийярто отметил, что Будапешт не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", поскольку это, по его мнению, нанесет вред венгерским аграриям, поставит под угрозу продовольственную безопасность страны и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".
Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров, – заявил он.
Что Европа может сделать с такой позицией Венгрии?
ЕС рассматривает возможность изменения правил принятия решений из-за вето Венгрии, переходя к механизму квалифицированного большинства вместо единогласия. Группа из 12 государств изучила возможность такого перехода.
Как отмечается, такой подход позволил бы Союзу действовать оперативнее и избегать ситуаций, когда решения блокируются.
Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС без согласия Венгрии, планируя целевую дату членства в 2030 году.