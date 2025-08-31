Венгрия отказывается поддержать открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском Союзе. Власти Венгрии не хотят, чтобы Украину "протолкнули в ЕС".

Такую позицию озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.hu.

Почему Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в ЕС?

Сийярто отметил, что Будапешт не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", поскольку это, по его мнению, нанесет вред венгерским аграриям, поставит под угрозу продовольственную безопасность страны и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".

Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров, – заявил он.

Что Европа может сделать с такой позицией Венгрии?