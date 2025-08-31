Угорщина не здає своїх позицій у блокуванні переговорів про вступ України до ЄС
- Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в ЄС, побоюючись шкоди для угорських аграріїв і продовольчої безпеки.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС" через можливу небезпеку проникнення української мафії.
Угорщина відмовляється підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в Європейському Союзі. Влада Угорщини не хоче, аба Україну "проштовхнули у ЄС".
Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.hu.
Чому Угорщина продовжує блокувати вступ України до ЄС?
Сійярто наголосив, що Будапешт не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", оскільки це, на його думку, завдасть шкоди угорським аграріям, поставить під загрозу продовольчу безпеку країни та"дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".
Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів, – заявив він.
Що Європа може зробити з такою позицією Угорщини?
ЄС розглядає можливість зміни правил ухвалення рішень через вето Угорщини, переходячи до механізму кваліфікованої більшості замість одноголосності. Група з 12 держав вивчила можливість такого переходу.
Як наголошується, такий підхід дозволив би Союзу діяти оперативніше та уникати ситуацій, коли рішення блокуються.
Литва пропонує розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС без згоди Угорщини, плануючи цільову дату членства у 2030 році.