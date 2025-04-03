"Решение остается в силе": в НАТО заявляют о необратимости членства Украины в Альянсе

В НАТО настаивают, что в политике блока относительно будущего членства Украины не произошло никаких изменений.

Об этом заявил в разговоре с журналистами в Брюсселе представитель Альянса, общавшийся на условиях анонимности, представляя, официальную позицию организации, пишет Европейская правда, информирует 24 Канал.

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Вступление Украины в НАТО

Чиновник отметил, что несмотря на последние заявления руководства США, в НАТО не считают, что позиция по членства Украины претерпела изменения.

"Ничего не изменилось в наших отношениях. Наши отношения и в дальнейшем являются сильными, у нас сильная политическая связанность и практическое взаимодействие во многих сферах", – утверждают в НАТО.

Кроме этого, не произошло изменений в ранее принятой политике в отношениях с Украиной.

Союзники сказали на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО является необратимым. Это решение остается в силе, оно остается общей политикой НАТО. Для нас право Украины выбирать свои альянсы и определять свой внешнеполитический путь так же важно сейчас, как и всегда было,

– отмечают в секретариате Альянса.

Указывается, что в штаб-квартире отмечают, что принципиальная позиция относительно права государства выбирать уровень стремлений относительно отношений с НАТО действует не только в отношении Украины, а по всем государствам, потому что входит в основы мировой политики.