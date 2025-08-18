Президент Зеленский прибыл в Белый дом. Лидер США высказался об образе украинского гаранта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Владимира Зеленского с Трампом.

Как высказался Трамп об образе Зеленского?

Владимир Зеленский вечером 18 августа прибыл в Белый дом. Лидер США Дональд Трамп вышел его встретить.

Американский президент сразу обратил внимание и прокомментировал внешний вид Зеленского. Учитывая его комментарий, он остался доволен.

Вы посмотрите на это, мне нравится,

– сказал Трамп.

Отметим, что президент Украины прибыл на встречу в пиджаке и черной рубашке.

Сейчас лидеры уже начали разговор в Овальном кабинете.

Во время разговора в Овальном кабинете также присутствовал журналист, который во время встречи в феврале спрашивал у Зеленского о костюме. Медийщик извинился перед президентом.