Сомневается в своем вице-президенте: Трамп еще не определился, кого выбрать преемником, – NYT

Президент США Дональд Трамп не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс способен стать его политическим преемником. В то же время глава Белого дома продолжает привлекать Вэнса к ключевым решениям и публично усиливать его роль в Республиканской партии.

Неопределенность Трампа обостряет его отношения с Вэнсом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в окружении Белого дома.

Почему Трамп не определился со своим преемником?

По данным издания, Трамп в частных разговорах выражает сомнения относительно того, способен ли Вэнс "пройти весь путь" в большой политике. В то же время президент активно привлекает вице-президента к принятию решений, позволяет ему публично представлять администрацию и формировать собственный политический профиль в контексте выборов 2028 года.

В материале NYT отмечается, что позиции Вэнса как потенциального преемника в значительной степени зависят от поддержки самого Трампа. Президент также периодически сравнивает его с другими политиками-республиканцами и обсуждает возможные альтернативы. В то же время Вэнс активно участвует в политической работе администрации, выступает в защиту позиций Трампа и выполняет роль одного из главных публичных представителей Белого дома. Его также считают популярной фигурой среди сторонников движения MAGA.

The New York Times отмечает, что отношения между политиками имеют смешанный характер: несмотря на публичную поддержку, Трамп неоднократно позволял себе критические или иронические замечания в адрес вице-президента, в частности относительно его политического опыта и поведения. В то же время в Белом доме официально отрицают любые признаки конфликта. Представители администрации заявляют, что Вэнс имеет более широкие возможности, чем любой предыдущий вице-президент, и имеет полное доверие президента.

Аналитики считают, что будущее Вэнса как потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии будет зависеть от двух факторов – личной поддержки Трампа и уровня поддержки внутри партии, где уже сейчас идет неформальная конкуренция за будущее лидерство.

Напомним, Джей Ди Вэнса попросили воздержаться от споров в социальных сетях. Как сообщает The New York Times, такую рекомендацию ему дала руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Вэнс известен своей активностью в сети X и публичными дискуссиями с критиками.

Ранее он заявлял, что соцсети помогают ему напрямую общаться с людьми, однако в последнее время временно отказался от пользования платформой, отметив, что это положительно повлияло на его производительность. По данным издания, в Белом доме посоветовали вице-президенту сделать перерыв от активности в соцсетях.