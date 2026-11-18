Демократы взяли большинство в Конгрессе США. Это позитивные новости для Украины. Возможно, даже будет определенный прогресс в помощи, но пока без конкретики.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, Украине важно сохранить позитивные отношения как с демократами, так и с республиканцами.

Что будет с помощью для Украины?

По словам эксперта, Демократическая партия не может занимать пассивную позицию и ждать, пока Дональд Трамп допустит ошибки. Поскольку демократы имеют большинство в Конгрессе, им необходимо действовать решительно, чтобы избиратели не восприняли их как бездействующую оппозицию.

Если они будут не слишком активно противостоять Трампу, то у населения может возникнуть ощущение, что да, нам не нравится Трамп, но и демократы какие-то не такие,

– подчеркнул Ус.

Аналитик также отметил, что внутри Республиканской партии ожидается серьезная борьба за лидерство, где помимо Джей Ди Венса или Марка Рубио могут появиться другие фигуры, такие как Никки Хейли. А визит губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома во Львов эксперт оценивает как фактическое начало его борьбы за президентскую номинацию от Демократической партии.

Возобновят ли США помощь Украине: смотрите видео 24 Канала

При этом для сохранения конструктивной внешней политики и баланса сил в Вашингтоне возникает необходимость в объединении умеренных представителей обоих лагерей. Такой шаг поможет противостоять радикальным крыльям партий. И здесь может быть выгода для Украины.

Действительно, я давно ожидаю некоего союза центристов-демократов и республиканцев. Их задача – все-таки выстроить модель, по которой, сохраняя конкуренцию, они будут вести конструктивное сотрудничество. И здесь могут быть положительные решения для Украины,

– подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик объяснял, почему демократы колеблются относительно объявления импичмента Трампу, несмотря на то, что значительная часть общества выступает за его отставку.