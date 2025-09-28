В воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Голосование официально объявили закрытым.

На парламентских выборах экзитполов не будет. Первые данные после закрытия участков, передает 24 Канал.

Как голосовали на выборах в Молдове?

28 сентября 2025 года Молдова голосовала за новый парламент, состоящий из 101 депутата. От результатов этих выборов зависит, какая политическая сила будет определять курс страны, ведь Молдова – парламентская республика.

Явка граждан на парламентских выборах составила 51,90%. На участках проголосовали 1 590 835 избирателей.

Больше всего избирателей было в возрастной категории 35 – 45 (23%). Далее 46 – 55 (17,8%) и 26 – 35 (17%).

Данные по явке избирателей в Молдове / фото ЦИК

Президент Майя Санду поблагодарила граждан в Молдове и за ее пределами за участие в голосовании. Ее оппонент Игорь Додон уже вышел с призывом к протестам против результатов.

Справка! "Патриотический избирательный блок" – партия, сформированная вокруг экс-президента, пророссийского политика Игоря Додона. Он отстаивает развитие Молдовы в сторону России и имеет тесные связи с Кремлем.



Партией "Действие и солидарность" (PAS) руководит Майя Санду, действующий президент Молдовы с проевропейским вектором развития.

Как прошли выборы в Молдове?