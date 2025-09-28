В Молдове закрылись избирательные участки: какая явка и сколько людей проголосовало
- Явка на парламентских выборах в Молдове составила 51,90%, проголосовали 1 590 835 избирателей.
- Наибольшая активность избирателей наблюдалась в возрастной категории 35 – 45 лет (23%).
В воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Голосование официально объявили закрытым.
На парламентских выборах экзитполов не будет. Первые данные после закрытия участков, передает 24 Канал.
Смотрите также Выборы в Молдове – 2025: какие шансы у Санду удержать власть и почему это так важно Украине и Европе
Как голосовали на выборах в Молдове?
28 сентября 2025 года Молдова голосовала за новый парламент, состоящий из 101 депутата. От результатов этих выборов зависит, какая политическая сила будет определять курс страны, ведь Молдова – парламентская республика.
Явка граждан на парламентских выборах составила 51,90%. На участках проголосовали 1 590 835 избирателей.
Больше всего избирателей было в возрастной категории 35 – 45 (23%). Далее 46 – 55 (17,8%) и 26 – 35 (17%).
Данные по явке избирателей в Молдове / фото ЦИК
Президент Майя Санду поблагодарила граждан в Молдове и за ее пределами за участие в голосовании. Ее оппонент Игорь Додон уже вышел с призывом к протестам против результатов.
Справка! "Патриотический избирательный блок" – партия, сформированная вокруг экс-президента, пророссийского политика Игоря Додона. Он отстаивает развитие Молдовы в сторону России и имеет тесные связи с Кремлем.
Партией "Действие и солидарность" (PAS) руководит Майя Санду, действующий президент Молдовы с проевропейским вектором развития.
Как прошли выборы в Молдове?
Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк в эфире 24 Канала рассказала, что Россия вливала огромные средства, чтобы повлиять на выборы в Молдове. Поэтому стране пришлось пойти на ряд шагов по безопасности.
За два дня до голосования исключили одну из пророссийских партий "Сердце Молдовы". Однако та подала апелляцию. От ее результатов зависит, признают ли голоса за партию действительными.
Кишинев сообщал о ряде атак на избирательную инфраструктуру. В частности, хакеры пытались взломать сайт центральной избирательной комиссии CEC.md и нескольких избирательных участков за рубежом. Кроме этого, был ряд фейковых сообщений о заминировании.
Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в усилении вмешательства в выборы через использование священников и сети ботов для дезинформации избирателей в диаспорах.