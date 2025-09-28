У неділю, 28 вересня, у Молдові пройшли парламентські вибори. Голосування офіційно оголосили закритим.

На парламентських виборах екзитполів не буде. Перші дані після закриття дільниць, передає 24 Канал.

Як голосували на виборах у Молдові?

28 вересня 2025 року Молдова голосувала за новий парламент, що складатиметься з 101 депутата. Від результатів цих виборів залежить, яка політична сила визначатиме курс країни, адже Молдова – парламентська республіка.

Явка громадян на парламентських виборах становила 51,90%. На дільницях проголосували 1 590 835 виборців.

Найбільше виборців було у віковій категорії 35 – 45 (23%). Далі 46 – 55 (17,8%) та 26 – 35 (17%).

Дані щодо явки виборців у Молдові / фото ЦВК

Президент Майя Санду подякувала громадянам у Молдові та за її межами за участь у голосуванні. Її опонент Ігор Додон вже вийшов з закликом до протестів проти результатів.

Довідка! "Патріотичний виборчий блок" – партія, сформована довкола експрезидента, проросійського політика Ігоря Додона. Він відстоює розвиток Молдови у бік Росії та має тісні зв'язки з Кремлем.



Партією "Дія і солідарність" (PAS) керує Мая Санду, чинна президентка Молдови з проєвропейським вектором розвитку.

Як пройшли вибори у Молдові?