В Молдове усилилась российская активность по влиянию на избирателей. Таким образом в Кремле хотят повлиять на парламентские выборы.

Об этом рассказал Советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру в интервью Politico, передает 24 Канал.

Смотрите также В Молдове зарегистрировали пророссийский блок экс-президента, список на выборы претерпел и другие изменения

В Молдове усиливается российская дезинформация

Советник президента Молдовы по нацбезопасности Станислав Секриеру сообщил об активизации российских попыток влияния на выборы в стране. Усилия Кремля сфокусированы на молдавской диаспоре, которая насчитывает около 250 тысяч избирателей в Европе.

Кампания нацелена на снижение активности избирателей из диаспоры – побуждая их остаться дома – и на манипулирование теми, кто все же придет на выборы, с целью подтолкнуть их к поддержке фальшивой проевропейской силы,

– отметил Секриеру.

Ключевым инструментом влияния является сеть "Матрешка", которая создает фейковые СМИ и распространяет ложную информацию. По словам советника по нацбезопасности, механизм имеет целью посеять недоверие к демократическим институтам Молдовы и разделить общество за рубежом.

По мнению Секриеру, другие страны Европы также должны усилить мониторинг и быть готовыми реагировать на возможные вмешательства в избирательный процесс Молдовы.

Параллельно местные СМИ пишут, о том, что правоохранители разоблачили новую схему подкупа избирателей, управляемую из России через приложение Taito.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы призвал граждан избегать использования этого приложения. Также добавил не предоставлять свои личные данные, чтобы не стать жертвами незаконных схем.