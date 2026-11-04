Демократы получают контроль над Конгрессом: результаты выборов в США и заявления политиков

По предварительным итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия возвращает большинство в Сенате и лидирует в Палате представителей. Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с оппозицией, но пригрозил правом вето.

08:43, 04 ноября Демократы выиграли выборы в шести сенатских округах республиканцев Демократическая партия одержала победу как минимум в шести сенатских округах, которые ранее контролировали республиканцы, в частности в Южной и Северной Каролине и Огайо, а также впервые за десятилетие в Техасе и Канзасе. 08:41, 04 ноября Трамп пригрозил налагать вето на законы демократов Президент США заявил в интервью СМИ, что будет применять право вето против инициатив Демократической партии, назвав это полномочие одним из самых мощных для главы государства. Об этом сообщило РБК-Украина. источник 08:28, 04 ноября Демократы получают большинство в Палате представителей США По разным оценкам, Демократическая партия получит от 235 до 255 из 435 мест в нижней палате при том, что для большинства необходимо 218. Об этом сообщило агентство "Укринформ". источник 08:17, 04 ноября Трамп связал поражение республиканцев с войной против Ирана Президент США отметил, что рост цен на топливо из-за конфликта помешал избирателям оценить состояние экономики. Об этом сообщил сайт 24 Канал. источник 08:05, 04 ноября Демократы получили контроль над Сенатом США Демократическая партия завоевала решающие места в нескольких штатах и обеспечила себе большинство в верхней палате Конгресса. 07:47, 04 ноября Спикер Джонсон признал поражение республиканцев на выборах Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал поражение партии и пообещал вернуть большинство в 2028 году. источник 06:45, 04 ноября Трамп заявил о готовности сотрудничать с демократами Глава Белого дома заявил, что готов признать результаты голосования, хотя при необходимости будет блокировать инициативы оппонентов с помощью права вето. источник

Итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатах свидетельствуют о переходе контроля над парламентом к Демократической партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американские СМИ и официальные заявления политиков.

Позиция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что готов признать итоги гонки. По его словам, Белый дом настроен на сотрудничество с новым руководством парламента, хотя компромиссы могут потребовать времени.

"Мы, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Мы, наверное, что-нибудь придумаем",

– сказал американский лидер.

В то же время глава государства предупредил, что не будет колебаться применять право вето, если демократы будут принимать неприемлемые для него законодательные инициативы. Среди причин неудач республиканцев Трамп выделил скачок цен на топливо, который связал с войной против Ирана.

Признание поражения республиканцами

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже подтвердил потерю большинства в нижней палате. Политик поблагодарил коллег за работу 119-го Конгресса и пообещал реванш на выборах 2028 года.

Демократы одержали победы в ряде ключевых штатов, в частности в Техасе, Канзасе и Мэне, где республиканцы традиционно удерживали сильные позиции.