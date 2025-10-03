В Чехии стартуют выборы: как они могут повлиять на Украину
- Парламентские выборы в Чехии могут привести к приходу к власти популистских сил.
- Лидером социологических опросов является движение ANO, которое имеет скептическую позицию относительно помощи Украине.
Двухдневное голосование начнется уже в пятницу, 3 октября. Эти парламентские выборы в Чехии могут поспособствовать приходу к власти популистских сил, критически относящихся к помощи Украине.
О таком информирует чешское издание IDNES, передает 24 Канал.
Почему выборы в Чехии так важны для Украины?
Голосование в стране продлится 3 – 4 октября. Избирательные участки откроются в пятницу в 14:00 и будут работать до 22:00, в субботу граждане будут голосовать с 8:00 до 14:00.
По предварительным социологическим опросам, уверенно лидирует движение ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Он имеет реальные шансы снова возглавить правительство.
Заметьте! Именно его возвращение может означать изменение внешнеполитического курса Чехии. Бабиш известен своей скептической позицией относительно военной помощи Украине.
В частности, ранее он заявлял, что в случае победы может вывести Чехию из так называемой "снарядной инициативы" международной программы по обеспечению ВСУ боеприпасами.
Результаты выборов объявят вечером 4 октября. Уже на следующий день, 5 октября, президент Петр Павел соберет лидеров политических партий, прошедших в парламент, для первых переговоров по формированию коалиции.
Интересно, для чехов это также первые выборы, когда граждане, проживающих за рубежом, получили возможность проголосовать по почте без необходимости ехать в посольства или консульства.
Что известно об отношениях Чехии и Украины?
- Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО жестко реагировать на нарушение воздушного пространства Альянса российской авиацией.
- С другой стороны, Павел также заявил, что Украина может быть вынуждена временно смириться с потерей части территорий ради сохранения государственности, ведь их быстрое возвращение приведет к чрезмерным человеческим потерям.
- В то же время один из лидеров чешских популистов Томио Окамура предлагает ограничить разрешения на проживание для украинцев в Чехии и снять украинские флаги с государственных зданий.
- Его политическая сила имеет стабильную поддержку на уровне 10 – 13%.
- Чешская программа по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, профинансирована странами НАТО, может оказаться под угрозой накануне выборов 2025 года. Оппозиционное движение ANO обвиняет инициативу в непрозрачности и завышенных ценах.