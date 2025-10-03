О таком информирует чешское издание IDNES, передает 24 Канал.

Почему выборы в Чехии так важны для Украины?

Голосование в стране продлится 3 – 4 октября. Избирательные участки откроются в пятницу в 14:00 и будут работать до 22:00, в субботу граждане будут голосовать с 8:00 до 14:00.

По предварительным социологическим опросам, уверенно лидирует движение ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Он имеет реальные шансы снова возглавить правительство.

Заметьте! Именно его возвращение может означать изменение внешнеполитического курса Чехии. Бабиш известен своей скептической позицией относительно военной помощи Украине.

В частности, ранее он заявлял, что в случае победы может вывести Чехию из так называемой "снарядной инициативы" международной программы по обеспечению ВСУ боеприпасами.

Результаты выборов объявят вечером 4 октября. Уже на следующий день, 5 октября, президент Петр Павел соберет лидеров политических партий, прошедших в парламент, для первых переговоров по формированию коалиции.

Интересно, для чехов это также первые выборы, когда граждане, проживающих за рубежом, получили возможность проголосовать по почте без необходимости ехать в посольства или консульства.

Что известно об отношениях Чехии и Украины?