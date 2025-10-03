Про таке інформує чеське видання IDNES, передає 24 Канал.
До теми Таємна програма постачання зброї в Україну опинилася під загрозою: у NYT назвали причину
Чому вибори в Чехії такі важливі для України?
Голосування в країні триватиме 3 – 4 жовтня. Виборчі дільниці відкриються в п'ятницю о 14:00 і працюватимуть до 22:00, у суботу громадяни голосуватимуть із 8:00 до 14:00.
За попередніми соціологічними опитуваннями, упевнено лідирує рух ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. Він має реальні шанси знову очолити уряд.
Зауважте! Саме його повернення може означати зміну зовнішньополітичного курсу Чехії. Бабіш відомий своєю скептичною позицією щодо військової допомоги Україні.
Зокрема, раніше він заявляв, що у випадку перемоги може вивести Чехію з так званої "снарядної ініціативи" міжнародної програми із забезпечення ЗСУ боєприпасами.
Результати виборів оголосять увечері 4 жовтня. Вже наступного дня, 5 жовтня, президент Петр Павел збере лідерів політичних партій, які пройшли до парламенту, для перших переговорів щодо формування коаліції.
Цікаво, для чехів це також перші вибори, коли громадяни, що мешкають за кордоном, отримали можливість проголосувати поштою без необхідності їхати до посольств чи консульств.
Що відомо про відносини Чехії та України?
- Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО жорстко реагувати на порушення повітряного простору Альянсу російською авіацією.
- З іншого боку, Павел також заявив, що Україна може бути змушена тимчасово змиритися з втратою частини територій заради збереження державності, адже їхнє швидке повернення призведе до надмірних людських втрат.
- Водночас один з лідерів чеських популістів Томіо Окамура пропонує обмежити дозволи на проживання для українців у Чехії та зняти українські прапори з державних будівель.
- Його політична сила має стабільну підтримку на рівні 10 – 13%.
- Чеська програма з постачання артилерійських боєприпасів для України, профінансована країнами НАТО, може опинитися під загрозою напередодні виборів 2025 року. Опозиційний рух ANO звинувачує ініціативу в непрозорості та завищених цінах.