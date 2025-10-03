Про таке інформує чеське видання IDNES, передає 24 Канал.

Чому вибори в Чехії такі важливі для України?

Голосування в країні триватиме 3 – 4 жовтня. Виборчі дільниці відкриються в п'ятницю о 14:00 і працюватимуть до 22:00, у суботу громадяни голосуватимуть із 8:00 до 14:00.

За попередніми соціологічними опитуваннями, упевнено лідирує рух ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. Він має реальні шанси знову очолити уряд.

Зауважте! Саме його повернення може означати зміну зовнішньополітичного курсу Чехії. Бабіш відомий своєю скептичною позицією щодо військової допомоги Україні.

Зокрема, раніше він заявляв, що у випадку перемоги може вивести Чехію з так званої "снарядної ініціативи" міжнародної програми із забезпечення ЗСУ боєприпасами.

Результати виборів оголосять увечері 4 жовтня. Вже наступного дня, 5 жовтня, президент Петр Павел збере лідерів політичних партій, які пройшли до парламенту, для перших переговорів щодо формування коаліції.

Цікаво, для чехів це також перші вибори, коли громадяни, що мешкають за кордоном, отримали можливість проголосувати поштою без необхідності їхати до посольств чи консульств.

Що відомо про відносини Чехії та України?