Це неможливо здійснити без великих людських втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що Павел думає про можливість деокупації усіх територій України?

За словами Павела, нинішній стан на фронті не дозволяє Україні швидко повернути окуповані Росією території без величезних людських втрат, навіть за умов підтримки з боку західних союзників. Він підкреслив, що було б несправедливо змушувати Київ звільнити всі території негайно, адже головне зараз – зберегти суверенітет країни.

Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими,

– зазначив президент Чехії.

Павел також висловив думку, що, попри необхідність продовження військової підтримки України, перемогти у війні винятково на полі бою складно. Значно ефективнішим інструментом впливу він назвав економічний тиск на Кремль з боку ЄС та США.

На його переконання, російська економіка вже ослаблена, і при належному санкційному тиску Москва зрештою буде змушена погодитися на переговори, хоч наразі й намагається цього уникнути.