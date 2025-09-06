Про це пише 24 Канал з посиланням на IDNES. Таку скандальну заяву зробив лідер чеських популістів партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура.

Що пропонує Окамура?

Лідер популістів планує зі своєю партією ввійти в коаліцію. У такому випадку вони вимагатимуть від уряду переглянути дозвіл на проживання усіх українців у Чехії. Окамура каже, що громадяни України масово втікають від війни до Чехії, внаслідок чого стала гіршою ситуація з орендою житла та чергами в поліклініках.

Це не про ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян,

– заявив Томіо Окамура.

Відтак партія пропонуватиме надавати дозвіл на проживання лише тим українцями які працюють на роботах, що не цікаві чехам".

Лідер популістів також зазначив, що з державних будівель негайно знімуть українські прапори, якщо SPD братиме участі в роботі уряду. Зауважимо, що в Чехії партію Окамури підтримують 10-13% виборців.

Своєю чергою лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш пообіцяв скасувати "снарядну ініціативу" щодо постачання Україні артилерійських снарядів. Ця партія нині очолює список можливих переможців.

Варто зазначити! Парламентські вибори у Чехії мають провести на початку жовтня.

