Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на IDNES. Такое скандальное заявление сделал лидер чешских популистов партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура.

Что предлагает Окамура?

Лидер популистов планирует со своей партией войти в коалицию. В таком случае они будут требовать от правительства пересмотреть вид на жительство всех украинцев в Чехии. Окамура говорит, что граждане Украины массово бегут от войны в Чехию, в результате чего стала хуже ситуация с арендой жилья и очередями в поликлиниках.

Это не о ненависти, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан,

– заявил Томио Окамура.

Поэтому партия будет предлагать предоставлять вид на жительство только тем украинцами которые работают на работах, что не интересны чехам".

Лидер популистов также отметил, что с государственных зданий немедленно снимут украинские флаги, если SPD будет участвовать в работе правительства. Заметим, что в Чехии партию Окамуры поддерживают 10-13% избирателей.

В свою очередь лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш пообещал отменить "снарядную инициативу" по поставкам Украине артиллерийских снарядов. Эта партия сейчас возглавляет список возможных победителей.

Стоит отметить! Парламентские выборы в Чехии должны провести в начале октября.

