Впервые за почти 20 лет: в секторе Газа проходят местные выборы

В секторе Газа впервые с 2007 года, когда власть там захватил ХАМАС, проходят местные выборы. Голосование проходит в городе Дейр-эль-Балах.

Событие рассматривается как индикатор политических настроений в регионе, а также возможный шаг к возобновлению общенационального избирательного процесса. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о выборах в Газе?

Палестинская администрация рассчитывает, что эти выборы помогут ей усилить позиции в борьбе за территорию, которую она потеряла почти два десятилетия назад. В самом городе фиксируют активное участие жителей в голосовании.

Как палестинец и сын сектора Газа я горжусь тем, что после этой войны демократический процесс возвращается,

– сказал 52-летний Мамдух аль-Бхайси на избирательном участке.

По оценкам западных дипломатов, нынешнее голосование может стать предпосылкой для первых всеобщих выборов в Палестине за много лет, а также стимулировать реформы, направленные на повышение прозрачности власти. Предварительно ожидается, что в таких выборах смогут принять участие более миллиона человек.

В то же время на фоне политических процессов вспоминают и международные инициативы по урегулированию ситуации. В частности, ранее в США представили план из 20 пунктов, который предусматривает прекращение боевых действий, освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск из анклава с последующей трансформацией территории в безопасную зону.

9 октября ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем и объявил о завершении войны в секторе Газа. После этого боевики освободили всех 20 живых израильских заложников.

