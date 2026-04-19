Об этом проинформировали в The New York Times. Отмечается, что выполнить условия "Хезболлы" будет довольно сложно.

Что требует "Хезболла" за перемирие с Израилем?

Несмотря на 10-дневное перемирие, которое временно снизило интенсивность боевых действий, лидер группировки Наим Кассем подчеркнул, что боевое крыло "Хезболлы" будет оставаться в состоянии готовности.

Кстати, израильская разведка оценивала наличие у "Хезболлы" около 10 000 ракет, которые она использует в войне.

При этом Касем утверждает о готовности к взаимодействию с правительством Ливана и требует прекращения израильских ударов по территории Ливана и полный вывод израильских войск.

Он отметил, что прекращение огня должно быть взаимным, и обвинил Израиль в продолжении агрессивных действий, заявив, что предыдущие дипломатические усилия не дали результата.

Также среди условий – возвращение сотен тысяч ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Ситуация осложняется тем, что разоружение "Хезболлы" остается маловероятным: ливанское государство не контролирует группировку, а она сама отказывается складывать оружие, оставаясь влиятельнее официальных вооруженных сил страны.

Важно! По данным сторон конфликта, в последней войне погибли около 2300 граждан Ливана, а также израильские военные и гражданские.

Предыдущие договоренности об отводе сил и разоружении сторон так и не были выполнены.

Что этому предшествовало?