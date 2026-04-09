О деталях разговора рассказали в The Washington Post.

Как Будапешт хотел помочь "Хезболле"?

Согласно документу, Будапешт выразил готовность передать Тегерану разведывательные данные и результаты внутреннего расследования. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Венгрия не имеет никакого отношения к производству этих устройств, и заверил, что спецслужбы уже контактируют с иранской стороной для обмена информацией.

Он также заявил о намерении предоставить все имеющиеся материалы, связанные с инцидентом, и предложил дальнейшую поддержку, включая организацию прямых контактов между профильными ведомствами обеих стран.

Официальный Будапешт настаивает, что взрывные устройства никогда не находились на территории Венгрии, а местные компании не участвовали в их производстве. По версии властей, одна из фирм выполняла лишь роль посредника без собственных производственных мощностей.

В то же время такая готовность к сотрудничеству с Ираном контрастирует с публичной позицией премьера Виктора Орбана, который на международной арене поддерживает Израиль. Венгрия неоднократно выступала на стороне Тель-Авива и демонстрировала дистанцирование от решений Международного уголовного суда во время визитов израильского руководства.

