О деталях разговора рассказали в The Washington Post.
Как Будапешт хотел помочь "Хезболле"?
Согласно документу, Будапешт выразил готовность передать Тегерану разведывательные данные и результаты внутреннего расследования. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Венгрия не имеет никакого отношения к производству этих устройств, и заверил, что спецслужбы уже контактируют с иранской стороной для обмена информацией.
Он также заявил о намерении предоставить все имеющиеся материалы, связанные с инцидентом, и предложил дальнейшую поддержку, включая организацию прямых контактов между профильными ведомствами обеих стран.
Официальный Будапешт настаивает, что взрывные устройства никогда не находились на территории Венгрии, а местные компании не участвовали в их производстве. По версии властей, одна из фирм выполняла лишь роль посредника без собственных производственных мощностей.
В то же время такая готовность к сотрудничеству с Ираном контрастирует с публичной позицией премьера Виктора Орбана, который на международной арене поддерживает Израиль. Венгрия неоднократно выступала на стороне Тель-Авива и демонстрировала дистанцирование от решений Международного уголовного суда во время визитов израильского руководства.
Что стало известно из предыдущих опубликованных пленок разговоров Сийярто?
Летом 2024 года Лавров ласково напоминал Сийярто, каких российских влиятельных людей нужно исключить из санкционных списков ЕС. Среди них сначала была сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, а впоследствии появился и сам олигарх. Также при содействии Венгрии из санкционного списка были вычеркнуты бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта страны Михаил Дегтярев.
В феврале 2020 года Сийярто просил помощи у российского коллеги в вопросе выборов в Словакии, в частности в победе социал-демократического правительства.
СМИ писали, что министр иностранных дел Венгрии регулярно сообщал Кремлю о подробностях заседаний ЕС, говорится и о закрытой информации.
Венгерский министр также обсуждал с Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и вопрос санкций против России.