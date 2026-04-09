Про деталі розмови розповіли у The Washington Post.

Як Будапешт хотів допомогти "Хезболлі"?

Згідно з документом, Будапешт висловив готовність передати Тегерану розвідувальні дані та результати внутрішнього розслідування. Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголосив, що Угорщина не має жодного стосунку до виробництва цих пристроїв, і запевнив, що спецслужби вже контактують з іранською стороною для обміну інформацією.

Він також заявив про намір надати всі наявні матеріали, пов’язані з інцидентом, і запропонував подальшу підтримку, включно з організацією прямих контактів між профільними відомствами обох країн.

Офіційний Будапешт наполягає, що вибухові пристрої ніколи не перебували на території Угорщини, а місцеві компанії не брали участі у їхньому виробництві. За версією влади, одна з фірм виконувала лише роль посередника без власних виробничих потужностей.

Водночас така готовність до співпраці з Іраном контрастує з публічною позицією прем’єра Віктора Орбана, який на міжнародній арені підтримує Ізраїль. Угорщина неодноразово виступала на боці Тель-Авіва та демонструвала дистанціювання від рішень Міжнародного кримінального суду під час візитів ізраїльського керівництва.

Що стало відомо з попередніх опублікованих плівок розмов Сіярто?

  • Влітку 2024 року Лавров лагідно нагадував Сіярто, яких російських впливових людей потрібно виключити зі списків санкцій ЄС. Серед них спочатку була сестра Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, а згодом з'явився і сам олігарх. Також за сприяння Угорщини із санкційного списку було викреслено бізнесмена Вячеслава Моше Кантора та міністра спорту країни Михайла Дегтярьова.

  • У лютому 2020 року Сіярто просив допомоги у російського колеги у питанні виборів у Словаччині, зокрема у перемозі соціал-демократичного уряду.

  • ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Угорщини регулярно повідомляв Кремль про подробиці засідань ЄС, мовиться і про закриту інформацію.

  • Угорський міністр також обговорював з Лавровим стратегію блокування вступу України до ЄС та питання санкцій проти Росії.