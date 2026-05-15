У республиканцев паника – рейтинг Трампа падает: будет ли импичмент и как Америка готовится к выборам

Американские политтехнологи бьют тревогу – рейтинги одобрения Дональда Трампа на посту президента США обвалились до настоящего антирекорда. Накануне предстоящих мидтермов, которые пройдут уже в ноябре этого года, такие показатели могут критически отразиться и на результатах всей Республиканской партии.

24 Канал проанализировал начало предвыборной гонки в Соединенных Штатах, чтобы выяснить, остались ли шансы на победу у Республиканской партии, что больше всего влияет на популярность Дональда Трампа, смогут ли демократы объявить президенту импичмент и какое влияние это окажет на Украину.

Разобраться в том, почему предстоящие выборы станут тяжелым испытанием для республиканцев и самого президента США, помог политолог Дмитрий Корниенко, основатель аналитического ресурса Resurgram.

Почему республиканцы теряют контроль над Конгрессом США?

Промежуточные выборы в США, или так называемые мидтермы, традиционно являются своеобразным вотумом доверия президенту США и правящей партии. Американцы будут выбирать полностью новый состав Нижней палаты Конгресса США, около трети Сената и губернаторов в некоторых штатах. И чем ближе страна приближается к выборам, тем больше среди республиканцев растет паника, а в рядах демократов, наоборот, процветает энтузиазм.

Согласно анализу The Cook Political Report, Демократическая партия США почти гарантированно забирает 217 мест в Палате представителей, при том что для формирования простого большинства им необходимо всего 218 мест. Для республиканцев ситуация пока гораздо труднее, ведь для получения преимущества им необходимо победить во всех округах, что сегодня обозначены как "неопределенные", и, в дополнение, победить в тех местах, где сейчас уверенно лидируют их оппоненты.



Инфографик основан на данных The Cook Political Report

Политолог Дмитрий Корниенко подчеркивает, что республиканские избиратели, согласно опросам – даже эмоционально не мотивированы голосовать на предстоящих выборах. В этом вопросе преимущество пока за демократами и независимыми избирателями, на которых они активно сегодня работают.

Дмитрий Корниенко Политолог, основатель ресурса Resurgram Дональд Трамп – это эгоцентричный, медийный и эмоциональный кандидат. Во время президентских выборов Камале Харрис упрекали, что она не может настолько "зажечь" избирателя. Если же посмотреть на выступления Трампа, то это всегда шоу. Но для того, чтобы это шоу работало, важно эмоциональное восприятие его собственными избирателями или теми, кто потенциально может ими стать.

В комментарии The New York Times бывший республиканский политтехнолог Майк Мерфи отметил, что в рядах республиканцев сегодня наступил "момент паники". Мерфи даже шутит о том, что "республиканцы провоцируют волну продаж алкоголя", которым члены партии пытаются "заглушить свою политическую боль".

Собственно, в самой Республиканской партии на фоне этого "кризиса популярности" также зреет определенный спор. Часть конгрессменов и сенаторов считает, что Дональд Трамп из их козыря, которым они пользовались в прошлом электоральном цикле, постепенно превращается в бремя, тянущее их на дно. Другая часть, наоборот, пытается использовать имя президента как до сих пор наиболее популярную фигуру в своих рядах и мобилизовать ядерный электорат.

В то же время рейтинги самого Дональда Трампа также постепенно падают. Согласно опросу Gallup, уровень одобрения работы президента США обвалился до самого низкого уровня за его вторую каденцию и колеблется в районе 36%. В дополнение, опрос республиканского телеканала Fox News демонстрирует, что даже в вопросах экономики, впервые за 16 лет, избиратели склонны больше доверять демократам, чем республиканцам.

Собственно, одной из причин такой глубокой просадки стала совместная с Израилем война США против Ирана. Операция "Эпическая ярость", начинавшаяся как "маленькая и победоносная спецоперация", обернулась для Соединенных Штатов серьезными проблемами. В результате блокады Тегераном Ормузского пролива мировые цены на нефть поползли вверх, а рейтинги Дональда Трампа, как и уверенность американцев в том, что президент контролирует ситуацию, резко упали.

Дмитрий Корниенко Политолог, основатель ресурса Resurgram Эта тягучесть постоянных конфликтов и скандалов – Эпштейн, Иран, цены на бензин – формирует негативную тенденцию для Трампа. Если на прошлых мидтермах республиканцы боролись за благосклонность Трампа и за то, чтобы он публично их поддержал, то сейчас формируется тенденция, когда республиканцы, особенно в спорных штатах, наоборот избегают слишком тесной ассоциации с президентом. Они пытаются дистанцироваться от этого шлейфа скандалов и выглядеть более умеренно.

Белый дом имел определенную надежду на внутреннее нефтепроизводство, ведь ожидалось, что конфликт в Иране пройдет в очень короткие сроки и американцы не успеют ощутить на себе последствия блокады Ормуза. Однако война затянулась на месяцы, и цены на американских заправках подскочили местами выше 4 долларов. Для многих американцев это стало критическим маркером экономических проблем и общей нестабильности.



До войны в Иране цена топлива в США была ниже на 35 – 50%, в зависимости от штата / Карта The New York Times

В дополнение, и сам Дональд Трамп своими авантюрами полностью разрушает ожидания избирателей. Действующий президент США накануне выборов выступал с крайних изоляционистских позиций. Он обещал остановить все войны – от Украины до сектора Газа, заняться внутренними проблемами и обеспечить американцам процветание.

Зато война в Украине до сих пор продолжается, а сам Трамп из-за довольно агрессивной внешней политики умудрился погрязнуть в очередной затяжной войне на Ближнем Востоке. И этот факт является настоящим триггером для многих избирателей, ведь бывшие военные кампании США в этом регионе отразились глубокой национальной травмой в сознании населения.

Какие козыри остаются у партии президента США?

Собственно, война в Иране создала определенный раскол и внутри MAGA-адептов, которые выступали с крайних трампистских позиций и частично обеспечили Дональду Трампу победу на президентских выборах. К примеру, пророссийский американский пропагандист пророссийский американский пропагандист Такер Карлсон сегодня уже фактически перешел в оппозицию к президенту США. Карлсон даже извинился у своих зрителей за то, что поддерживал Трампа на его пути к Овальному кабинету.

В дополнение, одной из самых громких в плане критики стала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она была одной из самых заметных фигур MAGA-крыла в Конгрессе, особенно из-за своих чрезвычайно радикальных заявлений, в том числе прямые требования полностью остановить поддержку Украины.



Дональд Трамп и Марджори Тейлор-Грин во время турнира по гольфу в 2022 году / Фото Associated Press

Сейчас Грин открыто заявляет, что американские избиратели не голосовали за новую войну на Ближнем Востоке и на самом деле требовали от республиканцев заниматься исключительно внутренними проблемами США, а не очередной эскалацией в регионе. Для команды Трампа это особенно болезненно, ведь еще до недавнего времени Грин считалась одной из самых лояльных союзниц президента.

Дмитрий Корниенко Политолог, основатель ресурса Resurgram Проблема самих MAGA в том, что они все еще не имеют другого политика, который мог бы полноценно заменить Трампа. Возможно, в перспективе 2027 – 2028 года такими фигурами могут стать Джей Ди Вэнс или например Марко Рубио, который набирает популярность из-за его жесткой позиции по Венесуэле. Но это уже вопрос будущих праймериз. Здесь и сейчас, даже несмотря на конфликты между Трампом и частью MAGA, эта группа все еще в значительной степени остается привязанной именно к нему. Другого кандидата для себя они пока просто не видят.

Зато списывать Республиканскую партию со счетов до сих пор рано, ведь до выборов еще чуть больше полугода, и ситуация может успеть радикально развернуться. Сами же ведущие республиканские политики также сдаваться не собираются и уверены в своей способности дать бой демократам едва ли не за каждое место в будущем Конгрессе США.

Дело в том, что пока над Нижней палатой Конгресса для республиканцев нависает реальная угроза, в Сенате США ситуация гораздо более благоприятная. По предварительным расчетам, для получения большинства демократам необходимо забрать минимум три из пяти гонок в тех штатах, где Дональд Трамп стабильно побеждал в течение всех трех президентских выборов в 2016, 2020 и 2024 годах. Это Южная Каролина, Айова, Техас, Огайо и Аляска.

По состоянию на сейчас эти штаты остаются "красными", даже несмотря на определенные демографические изменения, которые произошли в последние годы. То есть когда американцы мигрируют, к примеру, из Калифорнии в Техас и вместе с этим привозят свою продемократическую политическую ориентацию. Впрочем, даже несмотря на частичное размывание электората, эти штаты остаются оплотом стабильности для республиканцев, а значит демократам победить там будет очень трудно.

В то же время Республиканская партия имеет также дополнительное преимущество в финансировании предстоящей предвыборной кампании. По данным федеральной отчетности, партийные комитеты и союзные фонды Республиканской партии накопили на эту кампанию примерно 843 миллиона долларов против 243 миллионов у демократов. Такой широкий разрыв может стать одним из ключевых факторов в предстоящей борьбе за Конгресс.

Да и сам Дональд Трамп вряд ли собирается так просто отдавать победу Демократической партии, ведь для него это все больше о личной политической безопасности. Президент США еще в январе отмечал, что в случае победы демократов они так или иначе попытаются объявить ему импичмент.

Возможно ли объявить Трампу импичмент?

Идея нового импичмента Дональду Трампу уже перестала быть исключительно медийной страшилкой для партии президента США. В Вашингтоне эту тему все чаще обсуждают вполне серьезно, к тому же и сам Трамп не исключает такой перспективы.

Значительная часть демократов считает, что администрация Трампа создала достаточно поводов для потенциальных расследований. Критика летит к сомнительным решениям во внешней политике, например арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро или использование тех же "тарифов Трампа" против других государств, что Верховный суд США в конце концов признал незаконным механизмом.

По конфликту в Иране ситуация зашла настолько далеко, что Трамп фактически нарушил Резолюцию о военных полномочиях, которую ввели еще в 1973 году после споров вокруг хода войны во Вьетнаме. Согласно документу, американский президент без официального одобрения Конгресса США не имеет права проводить военные операции продолжительностью более 60 дней.



Он должен или завершить кампанию, или же, при участии того же Конгресса, официально объявить войну. Президент имеет право только на одноразовую пролонгацию еще на 30 дней, но исключительно ради безопасного возвращения американских войск обратно домой.

Зато сам Дональд Трамп направил письмо спикеру Нижней палаты Конгресса США и действующему председателю Сената Чаку Грассли, в котором отметил, что объявленное им прекращение огня от 7 апреля фактически "остановило отсчет времени" в этой войне, а значит никакого разрешения от американского Конгресса на продолжение кампании против Ирана он до сих пор не требует. Множество оппонентов восприняли это как манипуляцию и использование юридических лазеек для продолжения своей политики.

Но даже несмотря на все это сценарий импичмента до сих пор выглядит малореалистичным, считает политолог Дмитрий Корниенко.

Дмитрий Корниенко Политолог, основатель ресурса Resurgram Сценарий запуска самого процесса импичмента – расследования, слушания, давление со стороны Конгресса – в случае поражения республиканцев хотя бы в Палате представителей вполне возможен. Но если говорить о реальном устранении Трампа с должности, то пока он остается президентом, для этого, скорее всего, не будет ни политической воли, ни достаточных голосов.

Процедура импичмента также требует двух третей голосов в Сенате, то есть 67 из 100 сенаторов должны проголосовать за импичмент президенту. Представить такую ситуацию без какого-то масштабного раскола в рядах республиканцев фактически невозможно, ведь даже преимущество в одно место в Сенате США для демократов до сих пор под вопросом.

В конце концов, идею импичмента можно сразу отбросить как невыполнимую, но сам риск остается и может вызвать кучу проблем не только для самого Дональда Трампа, но и для Украины. Проблема в том, что в условиях нового импичмента американская политика почти гарантированно переключится на внутреннюю борьбу.

Конгресс, администрация Белого дома и американские медиа будут сфокусированы прежде всего на политическом конфликте внутри США. А вопросы внешней политики, включая Украину, рискуют превратиться во второстепенное и, что даже хуже, станут инструментом внутренних споров.



Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в 2019 году / Фото Офис Президента

Аналогичная ситуация сложилась также и в конце первого срока Дональда Трампа в 2019 году. Демократы пытались объявить президенту США импичмент из-за его попытки давления на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Трамп требовал от Зеленского компромат на сына своего главного оппонента Джо Байдена – Хантера, который на тот момент был членом наблюдательного совета украинской газодобывающей компании Burisma.

Зеленский на давление не поддался, но сама ситуация была мгновенно подхвачена демократами как основание для импичмента Трампу. Сама же идея импичмента изначально была обречена на провал и, скорее, была нужна Демократической партии для формирования нужной картинки накануне президентской гонки.

В конце концов, в голове самого Трампа окончательно сформировалось скептическое отношение к Украине и персонально Зеленского, ведь это выглядело, в конце, как одна из ключевых причин всех его тогдашних проблем и проигрыша на выборах.

Украина, зато, была втянута во внутриамериканскую политическую борьбу и уже через несколько лет, в наиболее критический исторический момент, получила в Белом доме президента США, который из-за личной обиды крайне негативно относится к Украине, что также отражается и на его текущей политике.



Заседание юридического комитета Палаты представителей США по импичменту Трампу в 2019 году / Фото AFP

Так что, сценария участия Украины, даже опосредованного, во внутренних американских политических баталиях на этот раз необходимо всеми силами избегать. Также стоит быть очень осторожными со своими желаниями, несмотря на всю неприязнь персонально к Дональду Трампу и его политике. Надо учитывать, что сам Трамп остается президентом США и точно останется им до конца своего срока.

Зато попытка его устранить способна вызвать полноценный ступор в принятии решений в самих Соединенных Штатах, спровоцировать политический кризис в Вашингтоне, что в условиях войны и реальной зависимости Украины и той же Европы от решений Белого дома может стать критическим и только подыграть Кремлю в его агрессивных намерениях.

Впрочем, политолог Дмитрий Корниенко считает, что в текущих условиях, когда прямая поддержка Украины со стороны США и без того находится на низком уровне и сконцентрирована исключительно вокруг продажи оружия Европе – определенное смещение повестки в США с темы Украины может наоборот сыграть нам на пользу.

Дмитрий Корниенко Политолог, основатель ресурса Resurgram Если Трамп больше будет концентрироваться на внутренних проблемах США, но при этом сохранятся санкции, возможность покупать американское оружие и доступ к разведданным – этого Украине пока может быть достаточно. Возможно, для Украины даже лучше, чтобы Белый дом временно меньше вмешивался в наше противостояние с Кремлем. Потому что в последнее время это вмешательство часто имеет больше деструктивный, чем положительный характер.

В то же время, Корниенко считает, что в дополнение, это также ограничит способность россиян выдвигать требования по давлению на Украину, так необходимого им ради достижения скорейшего "мирного соглашения" на условиях, которые выгодны Москве.