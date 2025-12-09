Трамп призвал провести выборы в Украине: согласны ли европейцы

Дональд Трамп 9 декабря в очередной раз заявил, что Украина должна провести выборы. Мол, это уже недемократично. В ЕС достаточно быстро прокомментировали это заявление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Пришло время провести президентские выборы в Украине, – Трамп

Что говорят в Европе о необходимости выборов в Украине?

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер сказала, что Зеленский – демократически избранный президент Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.

Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать,

– заявила Гиппер.

Также она напомнила, что Россия ведет захватническую войну против Украины.

Обратите внимание! К выборам в России Трамп не имеет претензий. Хотя есть масса подтвержденных случаев их фальсификации. И вообще, Путин незаконно изменил конституцию под себя, чтобы оставаться на посту до смерти. Но об этом американцы почему-то не говорят, вместо этого акцентируя только на Украине.

Почему нельзя проводить выборы во время военного положения?

В мирное время очередные выборы президента должны были бы состояться 31 марта 2024 года. Однако в условиях военного положения Конституция и профильное законодательство запрещают проведение любых выборов.

Фактически Конституция позволяет и Верховной Раде, и президенту продолжить свои полномочия пока угроза не будет отвлечена. Такое регулирование позволяет обеспечить непрерывность власти, что особенно важно для защиты государственного суверенитета и стабильности конституционного строя в условиях противодействия агрессору,

– объясняла старший советник по правовым вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

По ее словам, то, что Россия рассказывает о "нелегитимности" Зеленского, означает лишь одно: враг стремится достичь своей цели не только военным способом.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко отмечал: закон о военном положении предусматривает, что ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы не организуются и не проводятся.

К тому же после войны тоже могут возникнуть проблемы. Чтобы выборы не были формальными, необходимо создать условия для свободного формирования избирателем своей воли и свободного ее выражения. На территориях, подвергшихся длительной оккупации, это может быть сложно.