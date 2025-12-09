Трамп закликав провести вибори в Україні: чи згодні європейці

Дональд Трамп 9 грудня вкотре заявив, що Україна має провести вибори. Мовляв, це вже недемократично. В ЄС досить швидко прокоментували цю заяву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що кажуть у Європі про потребу виборів в Україні?

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер сказала, що Зеленський – демократично обраний президент України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли це дозволять умови.

Ми вже звертали увагу на це питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити,

– заявила Гіппер.

Також вона нагадала, що Росія веде загарбницьку війну проти України.

Зверніть увагу! До виборів у Росії Трамп не має претензій. Хоча є маса підтверджених випадків їх фальсифікації. І загалом, Путін незаконно змінив конституцію під себе, щоб залишатися на посаді до смерті. Але про це американці чомусь не говорять, натомість акцентуючи тільки на Україні.

Чому не можна проводити вибори під час воєнного стану?

У мирний час чергові вибори президента мали би відбутися 31 березня 2024 року. Однак в умовах воєнного стану Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.

Фактично Конституція дозволяє і Верховній Раді, і президенту продовжити свої повноваження доки загроза не буде відвернута. Таке регулювання дозволяє забезпечити безперервність влади, що особливо важливо для захисту державного суверенітету та стабільності конституційного ладу в умовах протидії агресору,

– пояснювала старша радниця з правових питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

За її словами, те, що Росія розказує про "нелегітимність" Зеленського, означає лише одне: ворог прагне досягти своєї мети не лише у воєнний спосіб.

Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко наголошував: закон про воєнний стан передбачає, що ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори не організовуються і не проводяться.

До того ж після війни теж можуть виникнути проблеми. Щоб вибори не були формальними, необхідно створити умови для вільного формування виборцем своєї волі й вільного її вираження. На територіях, які зазнали тривалої окупації, це може бути складно.