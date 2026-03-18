Орбан может не признать результаты выборов и пойти на крайние шаги, чтобы сохранить власть, – Politico

Венгрия еще не дошла до дня голосования, но в политических кругах уже обсуждают другой вопрос – признает ли премьер Виктор Орбан возможное поражение. Эксперты предполагают, что в случае неудачного результата он может прибегнуть к жестким политическим шагам.

Об этом сообщает Politico.

Как Орбан может действовать в случае поражения на выборах?

О таких рисках заявила бывший депутат партии "Фидес" Жужанна Селени, которая ранее входила в число ее основателей, но впоследствии покинула политическую силу. По ее мнению, даже в случае победы оппозиции с минимальным большинством Орбан будет иметь инструменты, чтобы существенно усложнить передачу власти.

Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента,

– заявила она.

Социологические опросы демонстрируют противоречивую картину. По данным независимых центров и структур, связанных с оппозиционной силой "Тиса", ее лидер Петер Мадяр опережает действующего премьера на 8 – 10 процентных пунктов. В то же время исследования организаций, близких к "Фидес", фиксируют уверенное преимущество Орбана.

Аналитики также обращают внимание на поведение премьера после выборов 2006 года – последних, когда его партия потерпела поражение. Тогда Орбан сначала признал результаты, однако уже через несколько месяцев, после политического скандала с правительством социалистов, ситуация изменилась. "Фидес" поддержала массовые протесты, а парламентская оппозиция прибегла к жесткой обструкции работы власти.

Селени предполагает, что подобная тактика может быть использована и в этот раз. Даже если оппозиция сформирует правительство, ей придется работать в условиях серьезного политического давления.

Дополнительным вызовом станет отсутствие у оппозиции двух третей голосов в парламенте, необходимых для проведения ключевых реформ. В частности, речь идет о выполнении требований Евросоюза для разблокирования около 18 миллиардов евро финансирования, замороженного из-за претензий к состоянию верховенства права в Венгрии.

В то же время эксперты не ожидают, что Орбан открыто будет заявлять о фальсификациях. Вероятнее, он будет оспаривать результаты в отдельных округах и может стимулировать своих сторонников к протестам.

"Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение", – цитирует издание политолога Габора Току.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что партии идут на одном уровне. Орбан расклеил портреты Зеленского по всей Венгрии. Эксперт отмечает, что это, пусть и в такой форме, является фактическим признанием геополитического статуса официального Киева.

