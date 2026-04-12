Громкая музыка и танцы: в Будапеште сторонники "Тисы" ждут результатов венгерских выборов
Избиратели Петера Мадьяра организуют вечеринку перед венгерским парламентом в ожидании объявления результатов выборов. Звучит громкая музыка, люди танцуют.
Об этом сообщает Telex.
Как выглядит протест "Тисы" перед объявлением результатов выборов?
Перед зданием парламента Венгрии собрались сторонники партии "Тиса" Петера Мадьяра. Там организовали настоящую вечеринку с музыкой и танцами.
На площади Батьяни на другом берегу Дуная партия "Тиса" будет ожидать объявления результатов.
Если "Фидес" победит, я пойду в аэропорт,
– шутит молодая женщина.
Среди присутствующих царит позитивная атмосфера, раздаются оскорбительные лозунги в адрес орбановской партии "Фидес".
Какие результаты выборов прогнозируют?
В последние дни перед выборами 21 исследовательский центр провел опрос среди граждан Венгрии.
Согласно результатам, партия "Тиса" может рассчитывать на 55% голосов, а "Фидес" – на 38% на выборах. Эта разница в 17 процентов больше, чем то, что исследовательский центр измерял когда-либо раньше.
Если прогноз оправдается, "Тиса" получит 132 места в парламенте из 199.
В то же время по результатам подсчета 6,56% голосов, "Тиса" опережает "Фидес" и получает предварительно около 110 мест в парламенте.