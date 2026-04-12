Громкая музыка и танцы: в Будапеште сторонники "Тисы" ждут результатов венгерских выборов
12 апреля, 21:42
Громкая музыка и танцы: в Будапеште сторонники "Тисы" ждут результатов венгерских выборов

Сергей Попович
Основні тези
  • Перед венгерским парламентом сторонники партии "Тиса" Петера Мадьяра организовали вечеринку с громкой музыкой и танцами в ожидании результатов выборов.
  • На площади Батьяни собрались люди, которые создают позитивную атмосферу, однако раздаются также оскорбительные лозунги в адрес партии "Фидес".

Избиратели Петера Мадьяра организуют вечеринку перед венгерским парламентом в ожидании объявления результатов выборов. Звучит громкая музыка, люди танцуют.

Об этом сообщает Telex.

Смотрите также В Венгрии закрылись избирательные участки: когда будут первые результаты

Как выглядит протест "Тисы" перед объявлением результатов выборов?

Перед зданием парламента Венгрии собрались сторонники партии "Тиса" Петера Мадьяра. Там организовали настоящую вечеринку с музыкой и танцами.

На площади Батьяни на другом берегу Дуная партия "Тиса" будет ожидать объявления результатов.

Если "Фидес" победит, я пойду в аэропорт, 
– шутит молодая женщина.

Среди присутствующих царит позитивная атмосфера, раздаются оскорбительные лозунги в адрес орбановской партии "Фидес".

Протест Петера Мадьяра на площади Батьяни: смотрите видео

Вечеринка перед венгерским парламентом: смотрите видео

Какие результаты выборов прогнозируют?

  • В последние дни перед выборами 21 исследовательский центр провел опрос среди граждан Венгрии.

  • Согласно результатам, партия "Тиса" может рассчитывать на 55% голосов, а "Фидес" – на 38% на выборах. Эта разница в 17 процентов больше, чем то, что исследовательский центр измерял когда-либо раньше.

  • Если прогноз оправдается, "Тиса" получит 132 места в парламенте из 199.

  • В то же время по результатам подсчета 6,56% голосов, "Тиса" опережает "Фидес" и получает предварительно около 110 мест в парламенте.