Об этом сообщает Telex.
Каковы результаты опроса венгерских избирателей?
В последние дни перед выборами 21 исследовательский центр провел опрос среди граждан Венгрии. Опрос проводили с 8 по 11 апреля.
Согласно результатам опроса, партия "Тиса" может рассчитывать на 55% голосов, а "Фидес" – на 38% на выборах. Эта разница в 17 процентов больше, чем то, что исследовательский центр измерял когда-либо раньше. В конце марта эта разница составляла 16%.
Если прогноз сбудется, "Тиса" получит 132 места в парламенте из 199.
5% голосов может получить партия "Наша Батькивщина", то есть попасть в парламент. Остальные партии в парламент, судя по всему, не попадут.
Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что Виктор Орбан может прибегнуть к очень деструктивным действиям в Венгрии в последнюю неделю своего правления. Например, может организовать "покушение" на себя.
Как проходят выборы в Венгрии?
В Венгрии наблюдается рекордная явка на парламентских выборах. Многие венгры, включая тех, кто живет за границей, решили вернуться для голосования.
Лидеры Сербии, Словакии и Чехии поддержали Орбана. Вучич поблагодарил Орбана за "дружбу между сербами и венграми", Фицо назвал его "защитником национальных интересов", а Бабиш отметил его "борьбу за сильную Европу".