Об этом сообщил сам Секе-Тот в Facebook.
В партии Орбана появился перебежчик
Парламентские выборы в Венгрии сопровождаются неожиданным демаршем в рядах провластной элиты. Сельский председатель общины Боча и давний представитель партии "Фидес" Михай Секе-Тот публично заявил, что поддержал главного конкурента Виктора Орбана – политическую силу "Тиса".
Свое решение он объяснил глубоким разочарованием политикой действующей власти. По его словам, это сознательный шаг протеста против растущего влияния России на внутренний и внешний курс страны. Он подчеркнул, что Венгрия должна вернуться к европейскому вектору развития, а не двигаться в сторону изоляции.
Рекомендую всем с добрым сердцем: сегодня, в день парламентских выборов, наслаждайтесь своим правом голоса! Голосую за европейские ценности против российского влияния. Вместо слабой производительности власти и страха перед войной, который пытается прикрыть это, я поддерживаю сообщество, которая означает Надежду для нации, которая хочет строиться и дает видение будущего. Начнем с чистого листа!
– заявил Секе-Тот.
Как проходят выборы в Венгрии?
В Венгрии наблюдается рекордная явка на парламентских выборах. Многие венгры, включая тех, кто живет за границей, решили вернуться для голосования.
Лидеры Сербии, Словакии и Чехии поддержали Орбана. Вучич поблагодарил Орбана за "дружбу между сербами и венграми", Фицо назвал его "защитником национальных интересов", а Бабиш отметил его "борьбу за сильную Европу".