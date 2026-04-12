Об этом сообщил сам Секе-Тот в Facebook.

В партии Орбана появился перебежчик

Парламентские выборы в Венгрии сопровождаются неожиданным демаршем в рядах провластной элиты. Сельский председатель общины Боча и давний представитель партии "Фидес" Михай Секе-Тот публично заявил, что поддержал главного конкурента Виктора Орбана – политическую силу "Тиса".

Свое решение он объяснил глубоким разочарованием политикой действующей власти. По его словам, это сознательный шаг протеста против растущего влияния России на внутренний и внешний курс страны. Он подчеркнул, что Венгрия должна вернуться к европейскому вектору развития, а не двигаться в сторону изоляции.

Рекомендую всем с добрым сердцем: сегодня, в день парламентских выборов, наслаждайтесь своим правом голоса! Голосую за европейские ценности против российского влияния. Вместо слабой производительности власти и страха перед войной, который пытается прикрыть это, я поддерживаю сообщество, которая означает Надежду для нации, которая хочет строиться и дает видение будущего. Начнем с чистого листа!

– заявил Секе-Тот.

