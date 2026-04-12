Про це повідомив сам Секе-Тот у Facebook.

У партії Орбана з'явився перебіжчик

Парламентські вибори в Угорщині супроводжуються несподіваним демаршем у лавах провладної еліти. Сільський голова громади Боча та давній представник партії "Фідес" Міхай Секе-Тот публічно заявив, що підтримав головного конкурента Віктора Орбана – політичну силу "Тиса".

Своє рішення він пояснив глибоким розчаруванням політикою чинної влади. За його словами, це свідомий крок протесту проти зростаючого впливу Росії на внутрішній і зовнішній курс країни. Він наголосив, що Угорщина має повернутися до європейського вектора розвитку, а не рухатися в бік ізоляції.

Рекомендую всім з добрим серцем: сьогодні, в день парламентських виборів, насолоджуйтесь своїм правом голосу! Голосую за європейські цінності проти російського впливу. Замість слабкої продуктивності влади та страху перед війною, який намагається прикрити це, я підтримую спільноту, яка означає Надію для нації, яка хоче будуватися та дає бачення майбутнього. Почнемо з чистого листа!

– заявив Секе-Тот.

Як тривають вибори в Угорщині?