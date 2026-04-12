Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив 24 Каналу, що угорці змінюють позицію з "від нас нічого не залежить" і прагнуть повернутися до європейського вектора.

Чи справді угорці готові змінити політичний курс країни?

Я спілкувався з виборцями з Будапешту та східних регіонів Угорщини – ніяких провокацій. Турбулентність надзвичайно висока, люди стоять у чергах. За одну годину проголосувало майже вдвічі більше, ніж на найактивніших попередніх виборах. Угорське суспільство буквально живе цими виборами,

– сказав Томпа.

Багато угорців, які живуть у Великій Британії, Німеччині та навіть на острові Балі, вирішили прилетіти й проголосувати. Водночас молодь максимально підтримує лідера опозиції Петера Мадяра.

Напередодні у Будапешті понад 100 тисяч людей заповнили величезну площу і прилеглі проспекти, аби відвідати концерт за участю десятків найпопулярніших виконавців Угорщини, на якому громадян закликали проголосувати за усунення уряду прем’єр-міністра Орбана.

Демонстранти вимагали не просто замінити прем’єра, а хотіли тотальної реформи системи. За словами експерта, угорці розуміють, що мають проголосувати за майбутнє своїх дітей.

"Угорці хочуть змінити вектор, який їм нав’язали 15 років. У них немає спрямованості на Москву чи Кремль. Вони правильно вважають, що близько тисячі років, Святий Іштван обрав європейський вектор, і так має бути далі. Я сподіваюсь, що мудрий угорський народ зробить правильний вибір", – сказав Томпа.

Важливо! Політолог Артем Бронжуков вважає, що не слід відкидати думку, що Орбан буде намагатися узурпувати владу у випадку програшу. Адже половину парламенту в Угорщині обирають по мажоритарці, а іншу половину – за партійними списками. Тому запеклі протистояння очікуються саме в регіонах.

