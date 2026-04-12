Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив 24 Каналу, що угорці змінюють позицію з "від нас нічого не залежить" і прагнуть повернутися до європейського вектора.
Чи справді угорці готові змінити політичний курс країни?
Я спілкувався з виборцями з Будапешту та східних регіонів Угорщини – ніяких провокацій. Турбулентність надзвичайно висока, люди стоять у чергах. За одну годину проголосувало майже вдвічі більше, ніж на найактивніших попередніх виборах. Угорське суспільство буквально живе цими виборами,
– сказав Томпа.
Багато угорців, які живуть у Великій Британії, Німеччині та навіть на острові Балі, вирішили прилетіти й проголосувати. Водночас молодь максимально підтримує лідера опозиції Петера Мадяра.
Напередодні у Будапешті понад 100 тисяч людей заповнили величезну площу і прилеглі проспекти, аби відвідати концерт за участю десятків найпопулярніших виконавців Угорщини, на якому громадян закликали проголосувати за усунення уряду прем’єр-міністра Орбана.
Демонстранти вимагали не просто замінити прем’єра, а хотіли тотальної реформи системи. За словами експерта, угорці розуміють, що мають проголосувати за майбутнє своїх дітей.
"Угорці хочуть змінити вектор, який їм нав’язали 15 років. У них немає спрямованості на Москву чи Кремль. Вони правильно вважають, що близько тисячі років, Святий Іштван обрав європейський вектор, і так має бути далі. Я сподіваюсь, що мудрий угорський народ зробить правильний вибір", – сказав Томпа.
Важливо! Політолог Артем Бронжуков вважає, що не слід відкидати думку, що Орбан буде намагатися узурпувати владу у випадку програшу. Адже половину парламенту в Угорщині обирають по мажоритарці, а іншу половину – за партійними списками. Тому запеклі протистояння очікуються саме в регіонах.
Що ще відомо про вибори в Угорщині?
Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже віддав свій голос на виборах. Також на виборчу дільницю прибув лідер опозиції Петер Мадяр.
Президент Сербії Александр Вучич, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш висловили підтримку своєму угорському колезі Орбану.
Критики вважають, що перекроювання виборчих округів і особливості системи підрахунку голосів створюють переваги для партії Орбана, а контроль над інформаційним простором впливає на формування громадської думки.