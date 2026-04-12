Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа объяснил 24 Каналу, что венгры меняют позицию с "от нас ничего не зависит" и стремятся вернуться к европейскому вектору.

Смотрите также: Похоже на Януковича: есть риск, что выборы в Венгрии перейдут на улицы

Действительно ли венгры готовы изменить политический курс страны?

Я общался с избирателями из Будапешта и восточных регионов Венгрии – никаких провокаций. Турбулентность чрезвычайно высока, люди стоят в очередях. За один час проголосовало почти вдвое больше, чем на самых активных предыдущих выборах. Венгерское общество буквально живет этими выборами,

– сказал Томпа.

Многие венгры, которые живут в Великобритании, Германии и даже на острове Бали, решили прилететь и проголосовать. В то же время молодежь максимально поддерживает лидера оппозиции Петера Мадьяра.

Накануне в Будапеште более 100 тысяч человек заполнили огромную площадь и прилегающие проспекты, чтобы посетить концерт с участием десятков самых популярных исполнителей Венгрии, на котором граждан призвали проголосовать за отстранение правительства премьер-министра Орбана.

Демонстранты требовали не просто заменить премьера, а хотели тотальной реформы системы. По словам эксперта, венгры понимают, что должны проголосовать за будущее своих детей.

"Венгры хотят изменить вектор, который им навязали 15 лет. У них нет направленности на Москву или Кремль. Они правильно считают, что около тысячи лет, Святой Иштван выбрал европейский вектор, и так должно быть дальше. Я надеюсь, что мудрый венгерский народ сделает правильный выбор", – сказал Томпа.

Важно! Политолог Артем Бронжуков считает, что не следует отбрасывать мнение, что Орбан будет пытаться узурпировать власть в случае проигрыша. Ведь половину парламента в Венгрии выбирают по мажоритарке, а другую половину – по партийным спискам. Поэтому ожесточенные противостояния ожидаются именно в регионах.

Что еще известно о выборах в Венгрии?