Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 каналу, что не стоит исключать сценарий, при котором Орбан попытается узурпировать власть. Известно, что половину парламента в Венгрии выбирают по партийным спискам, другую половину – по мажоритарке. Основной "ад" будет происходить именно в регионах.

Чего ожидать от выборов в Венгрии?

По словам Бронжукова, очевидно, что Орбан будет пытаться использовать административный ресурс. Поэтому на выборах точно будет много фальсификаций и манипуляций. Главная задача Орбана сейчас – допустить как можно меньший разрыв с партией "Тиса".

Затем Орбан начнет использовать различные лазейки, чтобы повлиять на выборы. К примеру, будет оспаривать результаты на некоторых округах.

Если же разрыв будет небольшим, то это открывает для Орбана широкое поле для маневров. Существует вероятность, что результаты выборов будут решаться на улице. Может быть как сценарий 2004 года в Украине, так и 2013 – 2014 годов,

– отметил Бронжуков.

По мнению политолога, здесь даже реально предположить сценарий, который произошел с Виктором Януковичем. Если все пойдет слишком плохо для Орбана, то он вполне может поехать по знакомому маршруту в Россию.

