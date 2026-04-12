Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що не варто відкидати сценарій, за якого Орбан спробує узурпувати владу. Відомо, що половину парламенту в Угорщині обирають за партійними списками, іншу половину – по мажоритарці. Основне "пекло" відбуватиметься саме в регіонах.

Чого очікувати від виборів в Угорщині?

За словами Бронжукова, очевидно, що Орбан намагатиметься використати адміністративний ресурс. Тому на виборах точно буде багато фальсифікацій та маніпуляцій. Головне завдання Орбана зараз – допустити якнайменший розрив з партією "Тиса".

Потім Орбан почне використовувати різні лазівки, щоб вплинути на вибори. До прикладу, буде оскаржувати результати на деяких округах.

Якщо ж розрив буде невеликим, то це відкриває для Орбана широке поле для маневрів. Існує вірогідність, що результати виборів будуть вирішуватися на вулиці. Може бути як сценарій 2004 року в Україні, так і 2013 – 2014 років,

– зауважив Бронжуков.

На думку політолога, тут навіть реально припустити сценарій, який стався з Віктором Януковичем. Якщо все піде аж надто погано для Орбана, то він цілком може поїхати за знайомим маршрутом до Росії.

Вибори в Угорщині: останні новини