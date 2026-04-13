После неожиданного исчезновения: Сиярто нашелся – он уничтожает документы в шредере

После победы оппозиционной партии "Тиса" в парламентских выборах в Венгрии один из соратников Виктора Орбана резко исчез из публичного пространства. Впоследствии он появился в Министерстве иностранных дел, где якобы уничтожает документы в шредере.

Об этом сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Смотрите также Не проукраинский политик, – политолог о Мадьяре, который победил на выборах в Венгрии

Где сейчас Петер Сийярто?

После внезапного исчезновения соратника премьера Виктора Орбана – министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто – он неожиданно нашелся.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в понедельник Сийярто появился в МИД, где якобы уничтожает документы по санкциям в шредере.

Сийярто нашелся, он в МИД уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет,

– сказал лидер партии "Тиса".

Венгерское медиа HVG опубликовало фото, где Сийярто проходит возле здания Министерства иностранных дел и торговли днем 13 апреля.



Петер Сийярто возле МИД направляется к служебному микроавтобусу / Фото HVG

