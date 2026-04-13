После неожиданного исчезновения: Сиярто нашелся – он уничтожает документы в шредере
После победы оппозиционной партии "Тиса" в парламентских выборах в Венгрии один из соратников Виктора Орбана резко исчез из публичного пространства. Впоследствии он появился в Министерстве иностранных дел, где якобы уничтожает документы в шредере.
Об этом сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Где сейчас Петер Сийярто?
После внезапного исчезновения соратника премьера Виктора Орбана – министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто – он неожиданно нашелся.
Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в понедельник Сийярто появился в МИД, где якобы уничтожает документы по санкциям в шредере.
Сийярто нашелся, он в МИД уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет,
– сказал лидер партии "Тиса".
Венгерское медиа HVG опубликовало фото, где Сийярто проходит возле здания Министерства иностранных дел и торговли днем 13 апреля.
Петер Сийярто возле МИД направляется к служебному микроавтобусу / Фото HVG
Петер Сийярто: последние новости
После поражения партии "Фидес" Петер Сийярто более 16 часов не проявлял активности в соцсетях, также его не было и во время публичного признания Орбаном поражения в выборах 2026 года.
За несколько дней до выборов в Венгрии СМИ опубликовали новые "пленки Сийярто". В телефонных разговорах с министром МИД России Сергеем Лавровым Сийярто обсуждал стратегию блокирования вступления Украины в ЕС, а также вопрос снятия санкций ЕС с отдельных влиятельных россиян.
Также венгерский министр со своим российским коллегой обсудил встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Сийярто был обеспокоен, что совместная трапеза лидеров якобы не состоялась.