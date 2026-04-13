Геополитика Европа После неожиданного исчезновения: Сиярто нашелся – он уничтожает документы в шредере
13 апреля, 15:50
Обновлено - 16:16, 13 апреля

Диана Подзигун
Основні тези
  • Петер Сийярто, соратник Виктора Орбана, исчез после победы оппозиционной партии "Тиса" на выборах в Венгрии.
  • Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр сообщил, что Сийярто появился в МИД, где якобы уничтожает документы в шредере.

После победы оппозиционной партии "Тиса" в парламентских выборах в Венгрии один из соратников Виктора Орбана резко исчез из публичного пространства. Впоследствии он появился в Министерстве иностранных дел, где якобы уничтожает документы в шредере.

Об этом сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Где сейчас Петер Сийярто?

После внезапного исчезновения соратника премьера Виктора Орбана – министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто – он неожиданно нашелся.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в понедельник Сийярто появился в МИД, где якобы уничтожает документы по санкциям в шредере.

Сийярто нашелся, он в МИД уничтожает документы в шредере. Но это ему не поможет,
– сказал лидер партии "Тиса".

Венгерское медиа HVG опубликовало фото, где Сийярто проходит возле здания Министерства иностранных дел и торговли днем 13 апреля.


Петер Сийярто возле МИД направляется к служебному микроавтобусу / Фото HVG

Петер Сийярто: последние новости

  • После поражения партии "Фидес" Петер Сийярто более 16 часов не проявлял активности в соцсетях, также его не было и во время публичного признания Орбаном поражения в выборах 2026 года.

  • За несколько дней до выборов в Венгрии СМИ опубликовали новые "пленки Сийярто". В телефонных разговорах с министром МИД России Сергеем Лавровым Сийярто обсуждал стратегию блокирования вступления Украины в ЕС, а также вопрос снятия санкций ЕС с отдельных влиятельных россиян.

  • Также венгерский министр со своим российским коллегой обсудил встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Сийярто был обеспокоен, что совместная трапеза лидеров якобы не состоялась.