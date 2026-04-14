Спикер парламента Словении заговорил о референдуме по выходу из НАТО

Спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил о возможности проведения референдума по выходу страны из НАТО. Политик, которого часто называют евроскептиком и пророссийским, выступает за радикальное изменение внешнего курса государства.

Однако такие заявления не означают быстрой реализации подобных инициатив. Об этом пишет RTV SLO.

Смотрите также "Наше место в Европе": Мадьяр пообещал наладить отношения с ЕС и НАТО

Какое заявление сделал Стеванович?

Зоран Стеванович, возглавляющий парламент Словении, публично подтвердил, что его партия Resni.ca поддерживает идею проведения референдума по выходу страны из НАТО. По его словам, это является частью предвыборных обещаний, которые политическая сила планирует выполнить.

Политик последовательно продвигает идею так называемой "суверенной политики", согласно которой Словения должна дистанцироваться от влияния международных союзов и самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Он подчеркивает необходимость сотрудничества со всеми государствами, включая крупных геополитических игроков, но без "подчинения".

Любляна должна снова стать главным центром принятия решений для Словении, это не должен быть Брюссель,

– сказал он.

В то же время Стевановича часто характеризуют как евроскептика. Хотя он не выступает прямо за выход из Европейского Союза, политик критикует чрезмерное влияние Брюсселя и настаивает, что ключевые решения должны приниматься исключительно в Любляне.

Его также считают политиком с пророссийскими взглядами. В частности, он выступает против активного участия Словении в международных конфликтах и заявляет, что страна не должна вмешиваться в противостояние между Западом и Россией. Сам Стеванович это отрицает, утверждая, что его позиция является "прословенской", а не пророссийской.

Дополнительно он заявил о намерении посетить Москву, а также выступает за выход Словении из Всемирной организации здравоохранения, что усиливает его имидж политика, критически настроенного к международным институциям.

Возможен ли выход Словении из НАТО?

Несмотря на громкие политические заявления, реализация идеи выхода Словении из НАТО является сложной и многоуровневой процедурой. Для этого необходимо не только провести референдум, но и обеспечить поддержку парламента, правительства и значительной части общества.

Кроме того, Словения является членом западных структур, и резкое изменение курса может иметь серьезные экономические последствия и последствия для безопасности. Именно поэтому подобные инициативы обычно требуют широкого политического консенсуса.

Стоит учитывать, что политическая система страны базируется на коалициях. Стеванович уже заявил, что не планирует входить в правительство ни Янез Янша, ни Роберт Голоб, хотя допускает возможность ситуативной поддержки отдельных решений. Это означает, что даже при наличии политической воли со стороны его партии, самостоятельно реализовать столь масштабные изменения она не сможет. Более того, подобные заявления часто рассматривают как политическую риторику, направленную на мобилизацию электората.

Что известно о создании альтернативы НАТО?