"Абсолютно антироссийские высказывания": Песков набросился на Армению из-за выступления Зеленского

В Кремле заявили, что ожидают объяснений от Армении из-за якобы "антироссийских заявлений", которые прозвучали во время выступления Владимира Зеленского в Ереване. В Москве считает подобные высказывания неприемлемыми.

О недовольстве от услышанных заявлений, которые прозвучали от Зеленского во время пребывания в Армении, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков автору российской пропагандистской информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Почему Кремль требует объяснения от Армении?

В России заявили, что ожидают объяснений от Армении из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Ереване. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил недовольство тем, что, по мнению Москвы, с территории Армении прозвучали "антироссийские заявления".

По словам Пескова, в Кремле не понимают, почему подобные высказывания не были "сбалансированы" со стороны армянского руководства. Он отметил, что Москва считает важным сохранение дружественного характера отношений с Ереваном и отсутствие антироссийской риторики.

Отдельно представитель Кремля раскритиковал то, что Армения предоставила площадку для подобных выступлений, назвав это "ненормальным" и таким, что не соответствует духу двусторонних отношений.

Справочно. 8-й саммит Европейского политического сообщества состоялся 4 мая 2026 года в Ереване под лозунгом "Единство и стабильность в Европе". Участие приняли более 40 лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский и впервые премьер-министр Канады. Главные темы – безопасность, энергетика и поддержка Украины на фоне войны и роста регионального напряжения.

Какие именно заявления Владимира Зеленского в Ереване вызвали возмущение Кремля?

Во время открытия саммита Европейского политического сообщества 4 мая в Ереване Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество должно заставить руководство России перейти к дипломатическому урегулированию войны. По его словам, уже в ближайшее время Владимир Путин будет стоять перед выбором – или продолжать эскалацию, или соглашаться на переговоры.

Кроме того, тогда президент Украины отметил, что российские власти опасаются возможных ударов украинских беспилотников по Москве во время военных мероприятий, в частности парада 9 мая. Он также обратил внимание на уязвимость российской стороны, которая еще тогда планировала парад без военной техники.

Путин взялся угрожать Армении: что известно?

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал стремление Армении к сближению с Европейским Союзом, отметив "особые многовековые отношения" между российским и армянским народами. Он заявил, что Москва не будет возражать против любого выбора Еревана, если он будет выгодным для Армении.

В то же время Путин обратил внимание на экономические связи между странами, в частности на торговый оборот, который, по его словам, остается значительным – около 7 миллиардов долларов в 2025 году, несмотря на определенное снижение по сравнению с предыдущими годами. Он также подчеркнул, что Армения получает выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе, в частности в сферах торговли, сельского хозяйства, таможенной политики и миграции.

Путин добавил, что, по его мнению, Армении стоит определиться между дальнейшим сотрудничеством с Россией как ключевым экономическим партнером и курсом на Европейский Союз. Он даже допустил возможность проведения референдума для принятия такого решения, заявив, что Москва "сделала бы соответствующие выводы" в зависимости от выбора армянского общества.