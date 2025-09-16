Подозреваемый во взрывах на "Северном потоке" украинец будет экстрадирован из Италии в Германию
- Итальянский суд принял решение экстрадировать украинца Сергея Кузнецова в Германию по подозрению в причастности к взрывам на "Северном потоке".
- Адвокат Кузнецова планирует обжаловать экстрадицию, заявляя о нарушении прав подзащитного, включая право на справедливое судебное разбирательство.
Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова. Его подозревают в причастности к организации взрывов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году.
Кузнецова задержали в Римини 21 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ANSA.
Кузнецова хотят экстрадировать в Германию
Апелляционный суд Болоньи постановил передать Кузнецова в Верховный федеральный кассационный суд Германии. Украинца задержали 21 августа в Римини по европейскому ордеру на арест. Решение было вынесено после слушания, состоявшегося 9 сентября.
Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил, что планирует обжаловать экстрадицию в Кассационном суде Италии. Он настаивает, что при рассмотрении дела были нарушены фундаментальные права его подзащитного, в частности право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.
Немецкая прокуратура в августе сообщила, что Кузнецов входил в группу, которая установила взрывчатку на участках газопровода вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. Его обвиняют в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционную диверсию и уничтожение важных сооружений.
Что известно о задержании Кузнецова?
В Италии задержали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.
По данным немецких следователей, задержанный находился на борту парусной яхты "Андромеда", которую арендовали подозреваемые нападающие. В то же время он не участвовал в подводных работах, а выполнял координационную функцию.
Сергей Кузнецов отверг обвинения во время судебного заседания. Он заявил, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине.
Следствие установило, что на яхте был не только Кузнецов. Вместе с ним там было по меньшей мере пять человек: женщина и четверо водолазов-подрывников. Их личности пока не установлены, или не разглашаются.