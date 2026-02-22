Сообщают о сильных взрывах в Иране: под ударом могут быть военные объекты

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в некоторых СМИ появились сообщения о возможном начале войны в Иране. По крайней мере, речь идет о взрывах в пригороде Тегерана.

Об этом сообщает One India и ""Интелли Ньюз". Информация о взрывах появилась 22 февраля.

Что известно о взрывах в Иране?

Местом, где слышали взрывы в Иране, называют Паранд.

Из Паранда поступают сообщения о многочисленных взрывах, густом черном дыме и массовых отключениях электроэнергии, которые охватывают город. Местные жители описывают громкие взрывы, раздающиеся в жилых районах, поднимающийся дым, будто кто-то нажал кнопку "хаос", и отключения электроэнергии, которые погружают районы в темноту. Началась война между США и Ираном?

– риторически спрашивает One India.



Дым после взрывов в Паранде / "Интелли Ньюз"



Последствия взрывов в Иране 22 февраля с другого ракурса / Соцсети

В Иране дым после ударов: смотрите видео

Город Паранд в Иране расположен недалеко от международного аэропорта Имама Хомейни. Это так называемый плановый город, создан специально, чтобы разгрузить столицу страны Тегеран. Между городами около 51 километра.

Показываем Паранд на карте Ирана

На ракетной базе Имама Али Корпуса исламской революционной гвардии в Керманшахе прогремел взрыв,

– приводит данные Mahtab News.



Дым на ракетной базе Ирана / Mahtab News

Интересно, что российские пропагандистские телеграм-каналы пишут, что два самолета Ил-76 якобы МЧС России покинули Ближний Восток – якобы вывозя семьи российских дипломатов. Суда направлялись из ОАЭ в Москву.



Примерный маршрут российских самолетов / Соцсети

Также СМИ цитируют профессора Чикагского университета Роберта Папа, который анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Тот обратил внимание: США перебросили в регион 40 – 50 процентов от всей развернутой воздушной силы Америки в мире.



Сколько оружия стянули США в Иран / Инфографика Роберт Пап

Представьте себе воздушную силу, подобную той, что была задействована в войнах в Ираке 1991 и 2003 годов. И она продолжает расти. Никогда раньше США не разворачивали столько сил против потенциального врага, чтобы не нанести удары,

– написал Пап в соцсети Х.

Обратите внимание! 18 февраля, как пишет Reuters, иранские государственные СМИ сообщили о пожаре в Паранде. Тогда "дым, поднимающийся над районом, расположенным вблизи нескольких военных и стратегических объектов в провинции Тегеран", объяснили горением камыша.

Что происходит в Иране сейчас?

21 февраля говорилось о том, что в стране снова вспыхнули протесты. На них вышли студенты в Тегеране в первый день нового учебного семестра. На днях в Иране почтили память жертв предыдущих протестов.

По мнению Middle East Spectator, иранская оппозиция сделала ставку именно на студенческие протесты.

The New York Times пишет, что аятолла Хаменеи поручил своим ближайшим помощникам "обеспечить, чтобы Исламская Республика пережила не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на ее высшее руководство, включая самого аятоллу".

"В случае войны на улицы крупных городов будут развернуты подразделения специального назначения полиции, разведывательные агенты и батальоны ополчения "Басидж" в гражданском,

– информирует издание.

Таким образом, Иран действует, исходя из того, что военные удары США неизбежны. И хочет подготовиться к потенциальной войне лучше, чем к ударам США в июне 2025-го.