Джей Ди Вэнс назвал китайцев "крестьянами": в КНР резко отреагировали

Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о "крестьянах из Китая" спровоцировали дипломатический скандал. Пекин уже официально осудил риторику американского чиновника.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Китай раскритиковал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в интервью Fox News назвал китайцев "крестьянами".

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Джей Ди Вэнс оскорбил китайцев

В МИД КНР заявили, что такая риторика является оскорбительной, невежественной и бестактной – особенно на фоне растущего напряжения в торговых отношениях между странами.

Вэнс сделал скандальное заявление 2 апреля, комментируя новые пошлины Дональда Трампа. Он объяснил торговую политику США тем, что американцы "занимают деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые те же китайские крестьяне изготавливают".

Фрагмент интервью мгновенно разлетелся по китайским соцсетям. В сети Weibo возмущение охватило сотни тысяч пользователей, а тема попала в топ трендов.

Слышать подобные невежественные и бестактные заявления этого вице-президента странно и печально,

– сказал представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Пекин считает слова Вэнса проявлением высокомерия, который еще больше усложняет дипломатические и экономические отношения с Вашингтоном.