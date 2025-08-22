"Прекрасное фото": Трамп похвастался фотографией с Путиным
- Дональд Трамп похвастался фотографией с Владимиром Путиным, сделанной на саммите на Аляске 15 августа.
- Трамп выразил надежду, что Путин может появиться на чемпионате по футболу в США в 2026 году.
Дональд Трамп похвастался фотографией с Владимиром Путиным. Политик назвал ее "прекрасной" и выразил надежду, что российский диктатор может появиться на чемпионате по футболу в 2026 году.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, передает 24 Канал.
Как выглядит "прекрасное фото" Трампа и Путина?
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, проводит встречу с журналистами в Белом доме. Там он отвечает на вопросы и призывает всех присоединиться к чемпионату по футболу в США, который пройдет в 2026 году.
Кроме того, он похвастался фотографией, на которой он изображен вместе с Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время их саммита на Аляске 15 августа.
Трамп показывает свое фото с Путиным / Скриншот из видео
Я только что прислал эту фотографию тем, кто очень хотел присутствовать. На ней есть Путин, и я надеюсь, что он приедет на чемпионат. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие недели. Это прекрасная фотография его и меня,
– сказал американский президент.
Недавние заявления Трампа?
Кроме того, Дональд Трамп раскритиковал российский удар по американскому предприятию в Мукачево.
Также заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, какой будет перспектива мирных переговоров по Украине.
Дональд Трамп сказал, что не стремится участвовать во встрече Зеленского с Путиным. Он отметил, что его присутствие на возможном саммите будет зависеть от того, смогут ли украинец и россиянин сотрудничать.