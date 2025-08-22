"Прекрасне фото": Трамп похизувався світлиною з Путіним
- Дональд Трамп похвалився фотографією з Володимиром Путіним, зробленою на саміті на Алясці 15 серпня.
- Трамп висловив надію, що Путін може з'явитися на чемпіонаті з футболу у США у 2026 році.
Дональд Трамп похвалився фотографією з Володимиром Путіним. Політик назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що російський диктатор може з'явитися на чемпіонаті з футболу у 2026 році.
Про це президент США Дональд Трамп повідомив журналістам в Овальному кабінеті, передає 24 Канал.
Як виглядає "прекрасне фото" Трампа і Путіна?
Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, проводить зустріч із журналістами у Білому домі. Там він відповідає на питання та закликає усіх приєднатися до чемпіонату з футболу у США, що пройде у 2026 році.
Крім того, він похизувався фотографією, на якій він зображений разом із Володимиром Путіним. Світлина була зроблена під час їхнього саміту на Алясці 15 серпня.
Трамп показує своє фото з Путіним / Скриншот з відео
Я щойно надіслав цю фотографію тим, хто дуже хотів бути присутнім. На ній є Путін, і я сподіваюся, що він приїде на чемпіонат. Залежно від того, що станеться у найближчі тижні. Це прекрасна фотографія його і мене,
– сказав американський президент.
Нещодавні заяви Трампа?
Крім того, Дональд Трамп розкритикував російський удар по американському підприємству в Мукачеві.
Також заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, якою буде перспектива мирних переговорів щодо України.
Дональд Трамп сказав, що не прагне брати участь у зустрічі Зеленського з Путіним. Він наголосив, що його присутність на можливому саміті залежатиме від того, чи зможуть українець і росіянин співпрацювати.