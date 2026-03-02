Главные цели США в Иране и "график" войны: Трамп выступил с заявлениями по ситуации на Востоке

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке стала одной из ключевых и наиболее динамичных тем геополитики. После начавшейся 28 февраля совместной военной операции США и преИзраиля против Ирана и ликвидации аятоллы Али Хаменеи в ряде стран региона гремели взрывы, известно о погибших и раненых как среди представителей власти, так и среди гражданского населения.

На фоне этого президент США выступил с важными заявлениями, касающихся военной операции и общего положения на Ближнем Востоке. Трансляцию с выступления главы Белого дома можете смотреть в материале 24 Канала.

Что сказал Трамп о ситуации в Иране?

Американский президент подчеркнул, что ракетный потенциал Ирана несет угрозу миру, что и побудило США бороться против режима.

Он также сообщил, что в свое время иранское руководство проигнорировало все оговорки со стороны США, не прислушивалось к требованиям и продолжает дальше путем создания ядерного оружия.

Он добавил, что военная операция против Ирана была рассчитана примерно на 4 недели, однако США даже опережают указанные сроки.

Мы планировали, что на это уйдет четыре недели. Военное руководство – и, как вы знаете – сделало это примерно через час, так что мы значительно опережаем график, – сказал Трамп.

В то же время при его руководителе Белого дома США имеют возможность продлить эти сроки. "Мы сделаем это", – отмечал он.

Президент уточнил, что Штаты систематически уничтожают ракетные возможности Ирана, и этот процесс происходит буквально каждый час. В то же время, по его словам, полностью рушится способность Ирана производить новые, достаточно современные ракеты.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что американские силы фактически уничтожают иранский флот.

Во время своего выступления Трамп также очертил главные планы США в войне: "Наши цели четкие. Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана... Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот... В-третьих, мы гарантируем, что главный в мире спонсор терроризма никогда не сможет получить ядерное оружие... И, наконец, мы гарантируем управлять террористическими армиями за пределами своих границ".

Трамп выступил с заявлениями по Ближнему Востоку: смотрите видео