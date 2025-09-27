Запорожская атомная электростанция оказалась под угрозой аварии по сценарию "Фукусимы". Объект уже более трех суток находится без внешнего электроснабжения и работает на аварийных дизель-генераторах.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии, передает 24 Канал. Вероятно, российская сторона намеренно пытается спровоцировать кризис для собственной выгоды.

Что происходит на ЗАЭС?

Во вторник, 23 сентября, россияне отключили последнюю линию электропередач к станции, из-за чего питание систем охлаждения и безопасности осуществляют аварийные генераторы. Нет никаких признаков того, что линию восстановят.

Таким образом семь из 18 резервных генераторов пока обеспечивают охлаждение. Однако в случае их отказа топливо в шести реакторах может начать перегреваться в течение нескольких недель, что приведет к расплавлению.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 24 сентября, назвал ситуацию "глубоко тревожной" и встретился с Владимиром Путиным в Москве в четверг, 25 сентября, однако улучшения ситуации не происходит.

По мнению западных экспертов и украинских чиновников, скорее всего Кремль создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над крупнейшей в Европе АЭС. Россия хочет включить по крайней мере один реактор, несмотря на военные действия.

Один украинский чиновник отметил, что Россия использует атомную электростанцию как разменную монету. В то же время специалист Greenpeace заявил, что оккупация вступила в "новую критическую и потенциально катастрофическую фазу".

Согласно европейским тестами безопасности, после аварии на японском реакторе Фукусимы в 2011 году выяснили, что атомная электростанция должна быть способной работать без внешнего питания в течение 72 часов.

Справочно. Эта авария произошла 11 марта 2011 года в результате мощного землетрясения магнитудой 9,1 и цунами, что привели к обесточиванию станции и выходу из строя системы охлаждения реакторов. Расплавление активной зоны трех реакторов вызвало взрывы, выбросы радиоактивных веществ и масштабное загрязнение.

Превышение этого срока еще не было испытано. Поэтому, это стало рекордным отключением, которое вызвало серьезное беспокойство относительно безопасности шести энергоблоков, расположенных на линии фронта войны в Украине.

Украинский чиновник предположил, что Россия может проложить новую линию электропередач к ЗАЭС, которая будет проходить через оккупированные территории. Таким образом они смогут решить кризис и выставить себя "спасителями".

Россия ставит под угрозу ядерную безопасность