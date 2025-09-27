Запорізька атомна електростанція опинилася під загрозою аварії за сценарієм "Фукусіми". Об'єкт вже понад три доби перебуває без зовнішнього електропостачання й працює на аварійних дизель-генераторах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії, передає 24 Канал. Імовірно, російська сторона навмисно намагається спровокувати кризу для власної вигоди.

Що відбувається на ЗАЕС?

У вівторок, 23 вересня, росіяни відключили останню лінію електропередач до станції, через що живлення систем охолодження та безпеки здійснюють аварійні генератори. Немає жодних ознак того, що лінію відновлять.

Таким чином сім із 18 резервних генераторів наразі забезпечують охолодження. Однак у разі їх відмови паливо у шести реакторах може почати перегріватися протягом кількох тижнів, що призведе до розплавлення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в середу, 24 вересня, назвав ситуацію "глибоко тривожною" та зустрівся з Володимиром Путіним у Москві у четвер, 25 вересня, проте покращення ситуації не відбувається.

На думку західних експертів та українських чиновників, радше за все Кремль створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над найбільшою у Європі АЕС. Росія хоче увімкнути принаймні один реактор, попри воєнні дії.

Один український чиновник зазначив, що Росія використовує атомну електростанцію як розмінну монету. Водночас фахівець Greenpeace заявив, що окупація вступила в "нову критичну та потенційно катастрофічну фазу".

Згідно з європейськими тестами безпеки, після аварії на японському реакторі Фукусіми у 2011 році з'ясували, що атомна електростанція повинна бути здатною працювати без зовнішнього живлення протягом 72 годин.

Довідково. Ця аварія сталася 11 березня 2011 року внаслідок потужного землетрусу магнітудою 9,1 та цунамі, що призвели до знеструмлення станції та виходу з ладу системи охолодження реакторів. Розплавлення активної зони трьох реакторів спричинило вибухи, викиди радіоактивних речовин та масштабне забруднення.

Перевищення цього терміну ще не було випробувано. Тому, це стало рекордним відключенням, яке спричинило серйозне занепокоєння щодо безпеки шести енергоблоків, розташованих на лінії фронту війни в Україні.

Український посадовець припустив, що Росія може прокласти нову лінію електропередач до ЗАЕС, яка проходитиме через окуповані території. Таким чином вони зможуть вирішити кризу і виставити себе "рятівниками".

Росія ставить під загрозу ядерну безпеку