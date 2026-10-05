Польша готовит закон о "предвоенном положении": что он предусматривает

Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении". Он должен позволить армии быстрее и эффективнее реагировать на угрозы еще до официального начала войны.

Новые правила могут поступить на рассмотрение президента уже в течение нескольких недель. Об этом сообщает Polskie Radio.

Что известно о "предвоенном положении" в Польше

Документ о "предвоенном состоянии" должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально еще не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.

По мнению бывшего руководителя элитного военного подразделения специального назначения GROM генерала Романа Полька, военные должны получить больше свободы для реагирования на угрозы.

Определить это состояние "войны – не войны", с которым мы имеем дело и которого в нормативно-правовых актах нигде не существует. Ранее министр обороны всегда использовал понятие "гибридная война", а теперь говорит о "предвоенном положении". И как бы мы это ни называли, безусловно, нужно определить, что мы подразумеваем под этим состоянием и какие ограничения в связи с этим будут отменены, чтобы военные могли действовать эффективно,

– отметил генерал.

Подготовленный закон должен укрепить оборонный потенциал, улучшить взаимодействие вооруженных сил со службами, ответственными за внутреннюю безопасность, а также адаптировать действующие правила к современным угрозам – прежде всего гибридным, кибернетическим и связанным с дезинформацией.

Законопроект предусматривает возможность более оперативной переброски войск, согласование Плана оборонного реагирования с документом НАТО – NATO Response System, а также лучшую подготовку инфраструктуры к действиям вооруженных сил.

Также в планах – увеличение количества подразделений в системе постоянного оборонного дежурства, а систему учений, тренировок и курсов адаптировать к новой ситуации.

Напомним, что Польша готовит укрытия на фоне усиления российских атак. В частности, в Люблине открыли бомбоубежище времен холодной войны.

А недавно премьер Туск заявил, что Россия своими ударами приближается к Польше и что страну ждут очень тяжелые времена.