Это выгодно, – американистка объяснила, почему Конгресс затягивает принятие законопроекта Грэма

Вокруг законопроекта Грема об "адских" санкциях в отношении России в Конгрессе возникли споры, что пока не позволило принять его в целом. Некоторые сенаторы выступили против положения, которое позволит Трампу вводить высокие пошлины для крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Они опасаются, что он может использовать это не объективно.

Политолог-американист Александра Филиппенко в беседе с 24 Каналом, анализируя ситуацию вокруг законопроекта о жестких санкциях в отношении России, отметила, что вокруг него уже давно идет политическая игра.

Законопроект Грэма: каковы шансы на его принятие

Американское общество, по словам политолога, понимает, что сегодня США должны помогать Украине. Она уточнила, что законопроект Грэма не предусматривает выделения средств нашей стране, а направлен на оказание существенного экономического давления на Россию с целью сокращения ее финансовых поступлений. Ведь именно это позволяет Кремлю продолжать войну.

Большинство американцев, вероятно, его поддержат. Поэтому его выгоднее принять скорее, чем не делать этого, но с другой стороны, возможно, это выгоднее сделать ближе к выборам,

– отметила Филиппенко.

Американистка не исключает, что политики будут держать эту тему в информационном поле и в дальнейшем раскручивать до промежуточных выборов, которые должны состояться в ноябре 2026 года. Она считает, что с политической точки зрения эта история выгодна для них.

Это и дамоклов меч над Китаем, мол, в случае чего – можем ввести пошлины в любой момент, и их уже не сможет отменить суд. Это уже будет закон, который пройдет через Конгресс. Трамп сможет в любое мгновение вводить тарифы на Турцию, Индию, Китай. Просто демократы не хотят давать ему дополнительные полномочия,

– пояснила Филиппенко.

По словам американистки, Демократическая партия против того, чтобы давать Трампу "имперское президентство" – еще больше полномочий без надлежащего контроля. В то же время она высказала мнение, что шансы на принятие этого документа все же довольно высоки.

Полное интервью с Александрой Филиппенко: смотрите в видео