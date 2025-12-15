Венгрия боится войны: 2 главы МИД спорили из-за скандального заявления Орбана о росактивах

В Европе критикуют венгерского премьера Виктора Орбана за то, что он блокирует важные решения для Украины. В частности чиновник был против заморозки российских активов.

Из-за нового скандального заявления Орбана поссорились главы МИД Польши и Венгрии. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на "Европейскую правду".

Из-за чего произошла перепалка Сикорского и Сийярто?

После того, как Виктор Орбан поделился сообщением, где критиковал решение о бессрочном замораживании российских активов, европейские чиновники начали спорить об уместности таких действий. В частности польский министр иностранных дел Радослав Сикорский резко осудил высказывания премьера Венгрии, заявив, что ему стоит награды "орден Ленина" за такую поддержку России.

Глава международного ведомства Венгрии Петер Сийярто встал на защиту премьер-министра и отметил, что его страна выступает против войны Европы и России, чего все другие государства-члены, вероятно, желают.

Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну,

– написал Сийярто.

Сикорский добавил, что новой войны не будет только при условии, что Россия не захочет ее начать.

Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне,

– отметил польский министр МИД.

Что сказал Орбан о решении заморозить российские активы в Европе?